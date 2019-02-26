北市光華商場男子墜樓 到院前失去呼吸心跳

2019-02-26 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市八德路光華商場，今天下午3點58分突然有一名男子墜樓，消防局接獲報案趕到現場，男子年約30歲，救護人員趕到現場，男子已經失去呼吸心跳，緊急被送台大醫院急救，目前轄區警方正調查男子身分與墜樓原因。

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