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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

婦人遭詐生技藥物研發上市投資獲利 銀行員成功阻詐

2019-02-26 15:36聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

周姓婦人（左一）日前遇詐騙集團詐騙100萬元，所幸元大銀行嘉義分行臨櫃人員陳藝文...
周姓婦人（左一）日前遇詐騙集團詐騙100萬元，所幸元大銀行嘉義分行臨櫃人員陳藝文和黃媛羚及時阻詐。圖／記者姜宜菁番社
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嘉義市周姓婦人日前接獲自稱購物台的男子稱，其所任職的公司有一款生技藥品準備上市，勸周婦投資生醫股票，若上市後會大賺，周婦信以為真自行到元大銀行嘉義分行解除定存，臨櫃人員察覺有異緊急報案成功阻詐100萬元，嘉義市長黃敏惠昨天表揚元大銀行嘉義分行臨櫃人員陳藝文和黃媛羚，感謝她們細心與及時發現，守住市民財產。

周姓婦人向警方表示，過年期間自稱購物電視台的男子告知其任職的公司正在研發一款生技藥品準備上市，只向較好的朋友透露機會難得，希望她能到銀行提領現金100萬元投資該款未上市的生醫股票，若上市後將會大賺，並告知會有人到府與其履約收取投資款項，且不可將此訊息告知其他人，否則將涉及內線交易。

周婦遭詐騙另一方男子騙術所蠱惑深信不疑，而依要求前往銀行欲將定存提前解約提領，陳藝文和黃媛羚詢問存款提前解約有何用途，另一方面報警；嘉義市北鎮派出所警員張筠、李宗鋒告知周婦詐騙手法案例以及解說疑點等訊息與其知悉，周婦仍然還是深信自己沒有被詐騙，員警藉故將周婦拖延要求配合到派出所登錄查詢身分，在員警的耐心勸說下周婦才說出詳情。

警方一一點出詐騙集團多項可疑詐騙之處，這時周婦才驚覺的意識到險些遭受詐騙，感謝銀行行員與警方的關心，才能讓自己辛苦積蓄免於遭受詐騙。

詐騙集團生技黃敏惠
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