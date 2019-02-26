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給嘉義縣警局按讚！績優員警可免費使用1年車位

2019-02-26 15:23聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣警察局後方廣場停車位不足，以及行車動線不佳等問題，長期困擾警局，後勤科重新...
嘉義縣警察局後方廣場停車位不足，以及行車動線不佳等問題，長期困擾警局，後勤科重新規劃將原停車格，由寬度3公尺縮小為2.5公尺，停車位由26格增加到37格，增加11格車位分配績優員警及洽公民眾使用。圖／縣警局提供
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嘉義縣警察局後方廣場停車位不足，以及行車動線不佳等問題，長期困擾警局，後勤科科長郭寶宗帶領相關人員現地勘察，規劃將原停車格，由寬度3公尺縮小為2.5公尺，重新規劃後停車位數量，由26格增加到37格，重新劃設後增加11格車位，分配績優員警及洽公民眾使用。

在警察局上班員警車輛，如果停放在嘉縣政府地下停車場，每月需繳600元停車費，一年下來花費7200元，劃設績優人員停車位制度，可激勵員警士氣，提供績優員警免費車位，嘉義縣警局創舉。

後勤科說，為規劃7格停車位提供績優員警使用，辦理遴選，過程為求公平慎重，由各業務單位提報績優人員參加遴選，經警局考績委員會按各績優人員辦理業務工作相關功績及勞績，進行綜合考量。

委員會遴選產生績優人員名單:刑事警察大隊偵查佐蔡鳳萍、保安科警務員蔡奇河、保防科股長彭敬峯、訓練科警員陳智勇、防治科警務員張嘉琳、秘書科股長林建成、刑事警察大隊偵查員謝武勳等7名，每人各分配停車位1格，使用期限1年，每年重新檢討1次。

後勤科說，停車位重新劃設後，除改善警局後方廣場停車位不足及行車動線不佳等問題，獲得員警及洽公民眾好評，還透過績優人員停車位制度，激勵員警工作士氣，可謂一舉數得。

警察停車場
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