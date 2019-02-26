「打贏進法院，打輸進醫院」 新北警創意海報貼進KTV

2019-02-26 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



街頭打架事件，不僅當事人受傷、遭移送法辦，圍觀民眾或路人也可能被波及；為防範街頭打架事件，新北市警察局設計「不要打架，打贏進法院，打輸進醫院」的預防犯罪宣導海報，以幽默詼諧方式，提醒民眾打架帶來的後果，不要因為些許爭執或口角，失去理智，造成自身或他人的傷害、財物損失。

新北市警察局設計「不要打架」的預防犯罪宣導海報，請轄區各分局針對容易發生打架的處所如KTV、熱炒小吃店，民眾常聚集飲酒的場所，張貼這些警示海報，藉此喚醒民眾自制力，減少鬥毆打架發生。

據新北市刑事警察大隊統計，2018年迄今，民眾在KTV消費，發生爭吵、互毆的案件，以板橋區館前西路的大型KTV發生10件最多，三重區重陽路1段的大型KTV發生5件次之，板橋區中山路1段KTV及淡水區中正路KTV各發生4件再次之。

這些案件多數為消費者飲酒後互看不順眼嗆聲，或在走廊、電梯內不慎發生肢體碰撞，或為爭搭排班計程車，進而發生互毆；轄區分局接獲KTV業者或民眾報案，除了立即指派員警到達，並視現場狀況，發動快速打擊部隊到場維護秩序、逮捕現行犯，帶回派出所偵辦移送法辦。

警方指出，相關涉案人酒醒後都後悔不已，被打受傷者送醫救治外，參與打架者還要被移送法辦。

新北市刑事警察大隊長黃建榮呼籲，在KTV歡唱或餐廳小吃店用餐，如遇到酒後糾紛或挑釁，建議以和緩態度消弭事端，勿正面衝突，擴大爭執；如不幸遭對方施以暴力，可請服務人員協助報警，必要時先遠離現場，或大聲呼救嚇阻對方，切勿尋求朋友助勢、復仇，引發再次衝突，身陷囹圄。