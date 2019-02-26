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只因不願午睡 媳婦虐死97歲老翁被起訴

2019-02-26 14:37聯合報 記者李承穎╱即時報導

戚姓女子去年12月20日不滿97歲的杭姓公公不願午睡，竟將他拖進浴室內，以冷水沖...
戚姓女子去年12月20日不滿97歲的杭姓公公不願午睡，竟將他拖進浴室內，以冷水沖向杭翁，並推擠、拉扯他。示意圖／本報資料照片
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戚姓女子去年12月20日不滿97歲的杭姓公公不願午睡，竟將他拖進浴室內，以冷水沖向杭翁，並推擠、拉扯他，導致他多次撞擊浴室馬桶，還對他噴灑殺蟲劑，隔天繼續關進浴室凌虐，杭應年邁無從反抗，倒臥在地，當外籍看護幫他換衣時，發現他已無鼻息，送醫急救不治，士林地檢署依傷害致死罪嫌將戚女起訴。

檢方指出，檢察官在相驗杭翁時，發覺他呈現多處瘀傷，媳婦戚女神色有異，看護外勞欲言又止，檢察官懷疑死因不單純，指派法醫進行解剖，發現死者生前發生家暴毆打事件，頭部、胸背部及四肢多處鈍性傷，造成胸背部挫傷併多處肋骨骨折，最後因心因性休克及呼吸衰竭而死亡，死亡方式歸類為「他殺」等情。

檢方表示，警方在第二次偵訊看護時，也成功突破心防，今年1月29日搜索戚女處所，當庭諭知逮捕，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方調查，戚女當天在客廳指示外籍看護，協助杭回房間午睡，杭拒絕後，她心生不滿而情緒失控，徒手將杭自客廳沙發強拉至浴室外牆壁，再次命令杭回房間午睡未果後，將杭強拉至浴室內，先使用浴室內蓮蓬頭以冷水沖向杭，導致杭翁跌倒而多次撞擊浴室內之馬桶、洗手臺架及地磚等處。

杭翁倒地後想再次爬起，戚女卻用腳踩踏其胸口及腿部等方式加以壓制，過程中，戚女還至廚房冰箱冷凍庫取下冰凍雞肉、魚肉放置在他身旁，且在浴室內噴灑殺蟲劑，不顧看護多次請求，仍執意將死者留置在浴室地磚上，以此方式凌虐、傷害死者。

隔天上午9時30分許，戚女見丈夫已外出上班，杭翁又未聽從指示如廁，又再次強拉他至浴室內，他因年邁、體弱，僅能躺臥在浴室內而無從反抗，外勞則多次步出房間勸阻戚女不要如此，但他仍執意不從，下午4時許，杭翁就已無呼吸心跳，戚女叫救護車急救也無用。

檢方指出，杭翁是年邁老人，欠缺自我防衛及對外求救能力之型態，與嬰兒、幼童一樣，戚女未能念及他已年邁且為丈夫養父，自幼撫養丈夫長大成人之恩情，竟因一時情緒失控而動念虐待被害人。

檢方表示，此種踐踏人性尊嚴之行徑，除致使被害人於最後人生終點前，身體需承受疼痛外，心理更承受莫大恐懼、無助與失望；犯罪後又未能即時知所反省，仍向其配偶、員警及檢察官虛構事實，犯後態度難認良好等情狀，請求從重量處適當之刑。

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