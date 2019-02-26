「視子女為財產枉為人父」 狠父欲殺2幼女遭起訴

2019-02-26 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



37歲廖姓男子涉詐騙案將入獄，今年1月間帶兩名幼女到台中溪畔，涉嫌將她們以電線吊頸，因被路人發現才停手，事後還威脅路人不准報警否則打死他，他辯稱只是要管教女兒，但檢警發現廖男選擇偏遠地方犯罪避免被發現，小孩也指稱父親有表明殺害之意，彰化地檢署認為廖男枉為人父，依殺害兒童未遂等罪嫌起訴。

起訴書指出，廖男因與妻感情不睦分居、待業半年，又因詐欺案件被傳喚上個月29日入監服刑，壓力甚大，在上個月23日中午騎機車載著7歲與6歲女兒離開芬園鄉住處， 前往貓羅溪畔，途中還表示「要殺死你們」，兩名孩童不以為意，廖男抵達溪邊拿出白色電線綁在樹上固定，並示範將脖子放入電線圓圈的動作後，告知女兒要吊死她們再自殺等語，隨即走近機車並用力抱走緊抓機車的女兒推近電線圓圈，但兩女分別緊抓樹枝抵抗尖叫、大聲哭泣，引起路人梁姓男子前來查看並出聲制止。

廖男發現被人撞見後放下女兒，他不滿梁男出面制止，「不然吊你嗎?不准報警，如果再多管閒事，要打死你」恫嚇梁男，梁男立即離開報警。

廖男隨後雖載著兩女返回住處，但兩人立即跑到附近伯父家躲藏，廖男回家後又與分居妻子在電話中起口角，當天下午前往哥哥家要將孩子帶走遭阻擋，兩人扭打，廖男還恐嚇「打架打不贏我，管你是不是我哥，再靠過來，就要讓你失明。」導致廖兄身體多處擦挫傷與裂傷，家人趕緊報警，警方在在當天晚間逮捕廖男。