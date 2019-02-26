八旬原住民阿嬤好會走 蘆洲直上觀音山迷航10幾公里

2019-02-26 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



80歲陳姓阿嬤（右三）迷路從蘆洲走到五股觀音山上，幸好警方和區公所協助找到回家的路。記者林昭彰／翻攝 分享 facebook

新北市有1名80歲的原住民陳姓阿嬤，日前從蘆洲要到五股找兒子卻走錯路，她拄著簡易拐杖一路走上觀音山，迷路在偏遠山區仙佛寺被發現報警，但是阿嬤年邁又失智，警方和五股、蘆洲區公所大費周章才幫她找到回家的路，赫然算出阿嬤大約走了10幾公里，以她的年紀來說，實在很「勇健」。

警方是在20日下午3時許，獲報發現失智老人迷途在五股區民義路一段仙佛寺，阿嬤看到警察顯得非常害怕，無法清楚表達。由於仙佛寺在偏僻深山裡，加上天色漸晚，員警將她帶回五股分駐所，可惜警用M-police人臉辨識系統也無法確認身分，只好求助於區公所。

五股區公所社會課長游國鑫帶著2名女課員來安撫阿嬤情緒，眾人好不容易問出阿嬤住在蘆洲，連忙通報社會局和蘆洲區公所派員到場協助。後來聯繫上蘆洲原住民協會，透過協會的LINE群組問到有人正在找媽媽，隨即通知阿嬤的大兒子趕往五股分駐所接人，原來阿嬤姓陳，已經高齡80歲。

她的大兒子說，阿嬤當天從蘆洲要到五股成洲地區找二兒子，可能因為失智走錯路線。眾人頓時感到訝異，阿嬤從蘆洲出發走到五股仙佛寺，正確路線最短距離至少7、8公里，就算青壯年大約也要走個2小時，何況她可能迷途繞路，而且還是偏僻山區，實在很能走。