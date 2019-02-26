台南女子掉婚戒 情急貼「他為此要離婚」的尋戒啟事

2019-02-26 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南林姓女子不慎遺失婚戒，製作啟事分送附近住家，引人注意。圖／取自網路 分享 facebook

為了婚戒遺失，老公竟然要跟太太離婚？！台南市議員呂維胤在臉書上貼出一則尋戒啟事，啟事上兩枚婚戒掛在香蕉上，並有大大的字樣「因為這個他說要和我離婚」

啟事中指出，有人本月16日上午在台南市南區金華路二段的金聯福利中心前，遺失兩枚戒指，由於是意義重大的婚戒而急尋。

啟事推出後，引發許多人好奇，也有不少網友表示「因為戒指掉了就要離婚，太扯了吧」

但當事人林姓子女表示，啟事上只是為了要吸引大家的目光，才會寫要離婚，事實上她還沒結婚。

兩枚戒指分別是一枚1.6克拉的主鑽戒及另一枚卡地亞的雙環戒，林女表示，這是未婚夫送給她的結婚戒，兩人即將要結婚，她卻不慎把戒指遺失，因為未婚夫短期內可能無法再買戒指給她，她只能沒有婚戒步入禮堂，不是用懊惱兩字就能形容心中的難過，一直自責自己的粗心大意。

除了製作啟事在網路傳送，也有實體的啟事，已分送到附近家戶，希望能在結婚典禮前找到，至於是否有人拾獲涉及侵占，林女表示只要把戒指還她，絕不追究。

林女表示，16日上午9點多，未婚夫開車帶她去全聯買東西，當時她把戒指拿下放在裙子上，急著下車根本沒注意戒指掉落，後來遍尋不著，還回到全聯前搜尋，但已經找不到，可以確定應該是當時掉在全聯前面。