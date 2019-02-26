女嬰屍若未被發現恐變廚餘 司機：昨晚以為是動物屍體

2019-02-26 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



今天上午8時許，新北市新店區柴埕路的環保公司人員在廚餘回收桶內，發現黑色塑膠袋內有已死亡的小女嬰，明顯死亡，臍帶、胎盤還在身上，嚇壞趕緊報案；警方指出現場是環保公司廚餘回收總站，生父母不可能拿到那邊丟棄，正調閱回收車經過的點釐清丟棄者身分。

新店警分局偵查隊長曾伯仲指出，環保公司員工上午整理昨天收的廚餘塑膠袋，分類後再倒進給豬吃的廚餘桶內，卻在割開一個黑色塑膠袋後，發現是個小女嬰；由於他每天都會整理分類，確定是昨晚收回來的，經詢問環保公司老闆、司機，研判是從台北市大同區、中山區或大安區這三個地方收回來的。

警方指出，現場是環保公司廚餘回收總站，生父母不可能是拿到那邊丟棄，目前已經採集女嬰的DNA進行比對；同時派出警力調閱監視器，逐一調閱昨天晚間的畫面，看看是否能看到疑似的身影拿著類似塑膠袋，另外，警方正帶著司機回到昨天經過的路線，希望他能想起是在那個住家或餐廳收到的塑膠袋。

警方調查，環保公司共有兩輛車在大台北地區進行回收，昨天應該是第二輛載台北市回收的車收到女嬰；因該車司機回憶，有收到這個黑色塑膠袋沒錯，當時以為是動物的屍體，有摸到頭，沒想太多就放到了車上，因為他清晨回家後有喝點小酒，忘記到底在那個點收到，要回想一下。