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丈夫棄病妻還撂狠話 妻心死訴請離婚

2019-02-26 12:47聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市呂姓夫妻結縭25年，但呂妻長年飽受精神分裂症所苦，甚至還併發焦慮狀態、慢性殘餘型精神分裂症、思覺失調症等疾病，身心俱疲的同時，丈夫不僅未照顧妻子生活，還出言，「妳的病住院住到死也不會好，如果我以後再遇到別的女人，我會跟妳離婚」，從此不見人影，呂妻心死之餘向基隆地方法院訴請離婚獲准，法官判呂男應負擔訴訟費用。

呂妻陳稱自己從民國98年罹病住院，期間丈夫雖有探視，卻始終未負起照顧責任，生活起居全靠胞妹一肩扛起，甚至胞妹還有交一筆錢給丈夫，沒想到被丈夫私吞、搜刮一空；之後，丈夫再向小姨子借款被拒，從此消失無蹤。

呂妻病情在4年前好轉，決定出院療養，沒想到丈夫找上門撂話，「你的病住院住到死也不會好，如果我以後再 遇到別的女人，我會跟你離婚」，從此繼續神隱；呂妻曾試圖電話聯繫丈夫，沒想到卻換回「電話號碼停用」回應，至今丈夫都未曾以電話、書信告知近況，也從未表達關心病妻之意。

丈夫長期不聞不問，呂妻心死訴請離婚。基隆地方法院法官審理時指出，上述情節足見呂姓夫妻婚姻生活名存實亡，難以期待雙方繼續維持、經營婚姻生活，確實存在難以維持婚姻的重大事由，且婚姻生活崩毀可歸責於丈夫，呂妻訴請離婚獲准，訴訟費用判由呂男負擔。

基隆市呂姓夫妻結縭25年，但妻子罹患精神分裂症，長期身心俱疲，丈夫又不聞不問，心...
基隆市呂姓夫妻結縭25年，但妻子罹患精神分裂症，長期身心俱疲，丈夫又不聞不問，心死之餘，呂妻訴請離婚獲准。記者賴郁薇／攝影
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離婚婚姻基隆
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