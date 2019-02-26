影／竹圍漁港漁船起火燒毀 不巧安檢所監視器故障

2019-02-26 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市大園區竹圍漁港碼頭今天早上一艘漁船突然起火，海巡署竹圍安檢所人員發現通報，桃園市消防局119據報立即出動消防員10人及車輛前往滅火，不到十分鐘撲滅火，但該艘漁船船體已損毀嚴重，有一半船體沉沒水中。