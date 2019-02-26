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影／竹圍漁港漁船起火燒毀 不巧安檢所監視器故障

2019-02-26 09:43聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大園區竹圍漁港碼頭今天早上一艘漁船突然起火，海巡署竹圍安檢所人員發現通報，桃園市消防局119據報立即出動消防員10人及車輛前往滅火，不到十分鐘撲滅火，但該艘漁船船體已損毀嚴重，有一半船體沉沒水中。

由於漁港安檢所的漁港碼頭監視損壞，不知案發前動態，警方已聯絡船主，該船體快沉沒已不能使用，初估損失約3、40萬元，是否人為因素或是其他原因，將進一步查明。

桃園市竹圍漁港一艘漁船突然起火，漁船船體燒毀嚴重，已有一半船體沉沒水中，起火原因...
桃園市竹圍漁港一艘漁船突然起火，漁船船體燒毀嚴重，已有一半船體沉沒水中，起火原因警方調查中。記者曾增勳／翻攝
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桃園市竹圍漁港一艘漁船突然起火，漁船船體燒毀嚴重，已有一半船體沉沒水中，起火原因...
桃園市竹圍漁港一艘漁船突然起火，漁船船體燒毀嚴重，已有一半船體沉沒水中，起火原因警方調查中。記者曾增勳／翻攝
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桃園市竹圍漁港一艘漁船突然起火，漁船船體燒毀嚴重，已有一半船體沉沒水中，起火原因警方調查中。記者曾增勳／翻攝
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碼頭安檢海巡署
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