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中壢SOGO商圈連棟店面起火 消防員衝火場救24人

2019-02-26 07:55聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市中壢區新生路今天凌晨發生火警，137號至147號4棟連戶騎樓全遭波及，睡夢中驚醒的民眾多數來不及從門口逃出，只能待在屋裡陽台或上到頂樓求救，消防隊員和時間賽跑，近1小時合計救出24人其中9人嗆傷送醫，初步檢查沒有生命危險。

火警現場緊醫中壢SOGO六和商圈西側，全部是RC結構二至三層樓不等建築，警、消指出目擊者表先看見139號騎樓上方電箱冒出火光，加上騎樓都整排都是餐廳、零售商品店面小招牌多，還停放機車，在風力助長下火勢很快往140多號方向蔓延。

消防局凌晨3點45分據報，迅速調派第二大隊各分隊在3點53分到達現場，抵達後已有民眾在頂樓求救，還有人受困在屋裡，第一時間到現場的消防隊員由火場指揮官下達命令，戴上空氣瓶直接進屋救人，分別在137號1、2樓救出13人，139號2樓救出4人，141號2樓2人、143號頂樓5人，隊員進入火場找到人以後立即為他們戴上共生面罩，引道他們下樓脫險，年邁的長者或受驚嚇行動慢的民眾就抱著他們出來，過程驚險。

救出的民眾中141號2人眾輕微煙嗆，送中壢天晟醫院檢查、137號7人送壢新醫院檢查，9人中年紀最大90歲最小11歲，初步檢傷沒有生命危險。火勢凌晨4點17分被控制，4點25分撲滅。

消防隊員一面救火一面派員進屋救人。記者鄭國樑／翻攝
消防隊員一面救火一面派員進屋救人。記者鄭國樑／翻攝
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被救出的民眾多數是長者。記者鄭國樑／翻攝
被救出的民眾多數是長者。記者鄭國樑／翻攝
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現場指揮所第一時間就派隊員進屋救人。記者鄭國樑／翻攝
現場指揮所第一時間就派隊員進屋救人。記者鄭國樑／翻攝
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火勢撲滅後消防隊員仍繼續清理火場確認有無人受困。記者鄭國樑／翻攝
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