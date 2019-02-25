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「台灣雲豹」非特有種？雲豹在台灣的前世今生

手機充電爆炸引發火警 男子全身40%燒燙傷

2019-02-25 22:32聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市五股區中興路一段1幢4層老舊公寓的1樓，今晚8時40分發生火警，消防隊趕抵迅速在半個小時內撲滅火勢，救出1名48歲，身上和頭臉都被燻黑的蘇姓男子，全身約50%一、二度燒燙傷，雙腳因未穿鞋不斷流血，在地上踩滿血腳印相當嚇人，連忙由救護車送醫急救。

蘇男聲稱火警發生之前，剛把手機拿去充電，突然發生爆炸引發火勢，鄰居也指稱有聽到爆炸聲，才看到火煙竄出。消防隊表示，這場火警燃燒面積約30平方公尺，起火原因尚須鑑識調查才能釐清。

民宅疑似因為手機充電引發爆炸釀成火警，30平方公尺面積燒個精光。記者林昭彰／翻攝
民宅疑似因為手機充電引發爆炸釀成火警，30平方公尺面積燒個精光。記者林昭彰／翻攝
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民宅疑似因為手機充電引發爆炸釀成火警。記者林昭彰／翻攝
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