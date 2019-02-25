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拖板車撞隧道口駕駛拋飛車外 送醫無生命危險

2019-02-25 18:37聯合報 記者范榮達╱即時報導

一 輛拖板車未載貨，今天下午2點37分北上台61線西濱快速公路 116.5公里處，在苗栗縣通霄鎮新埔隧道失控，車子撞及隧道口，撞擊力強大，車頭嚴重凹陷變形，駕駛張姓男子（53歲）從破碎擋風玻璃拋飛到車外，苗栗縣消防局據報救護車迅速趕到將他送醫，他4肢、臉部擦挫傷，右髖骨受傷，治療後並無生命危險。

聯結車的碎玻璃、破片散落，現場清理排除約2個小時，警方表示，張男的酒測值為零，車禍原因正進一步調查中。

一 輛拖板車今天下午撞及苗栗縣通霄鎮新埔隧道口，車頭嚴重變形。圖／通苑救難協會提...
一 輛拖板車今天下午撞及苗栗縣通霄鎮新埔隧道口，車頭嚴重變形。圖／通苑救難協會提供
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苗栗縣西濱快速公路救護車
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