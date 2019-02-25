拖板車撞隧道口駕駛拋飛車外 送醫無生命危險

2019-02-25 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



一 輛拖板車未載貨，今天下午2點37分北上台61線西濱快速公路 116.5公里處，在苗栗縣通霄鎮新埔隧道失控，車子撞及隧道口，撞擊力強大，車頭嚴重凹陷變形，駕駛張姓男子（53歲）從破碎擋風玻璃拋飛到車外，苗栗縣消防局據報救護車迅速趕到將他送醫，他4肢、臉部擦挫傷，右髖骨受傷，治療後並無生命危險。