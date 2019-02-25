台南市警五分局副分局長郭永益 虛心學習刑案偵辦

2019-02-25 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



「身為幹部，要身先士卒。」台南市警五分局副分局長郭永益，身兼分局發言人，無論大小刑案總是儘量第一時間到場了解，就連溺水或是自殺意外，也到場調查。他今天說，以前歷練大多在內勤，較少刑事經驗，現在有機會學習如何偵辦刑案，就多到現場，遇到不懂的，向鑑識及偵查隊員詢問，因為術業有專攻，學無止境。

郭永益是台南市麻豆區人，當年高中畢業後，連中三元，錄取警察大學、國防醫學院公共衛生學系、東海大學商用會計系。郭說，他認為警察工作有保障，最後選擇讀警大。郭水益警大畢業後，先後擔任佳里警分局巡官，省警務處警察大隊第一警官隊組員、台南市警察局勤務指揮中心局員、台南市警察局秘書室主任等職務。

「基層員警最辛苦而且危險，臨時遇到突發狀況，要能隨機應變！」郭永益表示，尤其是派出所員警夜間臨檢時，突發狀況很多，有的民眾因喝酒或持毒，開車拒檢企圖衝撞員警，第一線的員警冒著生命危險執勤，他常帶隊執勤，更能體會員警辛勞。