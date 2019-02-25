黃昭堂銅像遭潑漆2嫌到案 主嫌是大陳遺族

2019-02-25 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南七股黃昭堂紀念公園22日晚間驚傳黃昭堂塑像遭人潑漆引起外界譁然，警方連日來偵辦鎖定1男1女涉案，2人今天下午前往佳里警分局接受偵訊坦承上情，主嫌胡志偉直言，是不滿日前政大蔣公銅像遭破壞才會反制，警方訊後依毀損罪嫌函辦。

46歲主嫌胡志偉是大陳遺族，目前擔任「大陳島鄉情文化促進會」理事長，今傍晚在中山高台南新營休息站接受記者專訪。胡稱，當晚9點多與同年齡黃女前往，前後作案時間僅5分鐘，完成錄影後隨即離去。

「我也不鼓勵這樣的行為，但台灣社會缺乏包容力，只好用此激烈方式，展現不同的聲音。」胡表示，並非針對黃昭堂塑像潑漆，而是從媒體獲知黃昭堂是新塑像，且建造在公園內，對造近年來蔣公銅像迭遭獨派人士破壞，教感念蔣公者情何以堪？

「社會應該要有一致標準！」胡志偉感慨說，當年若沒有蔣公、經國先生驚險搭救大陳義胞，就沒有他們；希望不論主張統獨者，都能有「同理心」、「各擁其主」。

他說，會走到反制大動作非他樂見，但也希望讓社會看到不同的聲音，也希望社會能多包容，他持平說，不論是自己的行為或日前蔣公銅像遭破壞，犯案者都應該向社會道歉。