台中男工作丟了女友跑了連命都不想要 警獲報救回

2019-02-25 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第四警分局南屯所前晚解救一名欲在車內引廢氣尋短的男子，警消即時趕到，阻止憾事發生。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook

台中市第四警分局南屯所前晚10時許獲報，一輛轎車停放在筏子東街，疑欲引廢氣尋短，警方趕赴現場協助，順利救出車內男子，男子向警消透露，他失業一段時間，女友又在一個多月前提分手，他一時萬念俱灰，才會想不開，警消將男子送醫後，依法通報市府衛生局提供協助。

台中市第四警分局南屯所表示，前天晚間10時許，警員黃姚敦賓、洪伯岡接獲筏子溪旁的筏子東街有人疑要輕生，警方前往調查，發現一輛轎車引廢氣入車內，兩警拔除管線後，發現車內男子（26歲）仍有氣息，經救護人員到場協助後，沒有生命危險。

男子透露，目前待業中，交往3年多的女友也在一個多月前跟他提分手，他十分重視跟女友的感覺，沒想到會「被分手」，一時心情不好，才會想不開，兩警在場也勸他，有困難要適時的向親友、相關單位尋求協助，自殺不能解決問題。

第四警分局南屯所長周景彬說，遇有不如意的情事，應尋求社會各項資源求助，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )