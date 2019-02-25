親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

《還願》為何恐怖？奉獻之前，請先照顧好自己

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

台中男工作丟了女友跑了連命都不想要 警獲報救回

2019-02-25 14:14聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市第四警分局南屯所前晚解救一名欲在車內引廢氣尋短的男子，警消即時趕到，阻止憾...
台中市第四警分局南屯所前晚解救一名欲在車內引廢氣尋短的男子，警消即時趕到，阻止憾事發生。記者陳宏睿／翻攝
分享

台中市第四警分局南屯所前晚10時許獲報，一輛轎車停放在筏子東街，疑欲引廢氣尋短，警方趕赴現場協助，順利救出車內男子，男子向警消透露，他失業一段時間，女友又在一個多月前提分手，他一時萬念俱灰，才會想不開，警消將男子送醫後，依法通報市府衛生局提供協助。

台中市第四警分局南屯所表示，前天晚間10時許，警員黃姚敦賓、洪伯岡接獲筏子溪旁的筏子東街有人疑要輕生，警方前往調查，發現一輛轎車引廢氣入車內，兩警拔除管線後，發現車內男子（26歲）仍有氣息，經救護人員到場協助後，沒有生命危險。

男子透露，目前待業中，交往3年多的女友也在一個多月前跟他提分手，他十分重視跟女友的感覺，沒想到會「被分手」，一時心情不好，才會想不開，兩警在場也勸他，有困難要適時的向親友、相關單位尋求協助，自殺不能解決問題。

第四警分局南屯所長周景彬說，遇有不如意的情事，應尋求社會各項資源求助，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

男子以「釣」香油錢 警方到場猶不知

2019-02-25 13:23

12歲男童在游泳池溺水8分鐘 救起後已是植物人

2019-02-25 12:26

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

2019-02-25 11:00

臨檢台南市酒店 員警意外查獲詐欺通緝犯

2019-02-25 10:53

高雄計程車火燒車 火熄後赫見一焦屍

2019-02-25 10:52

影／雙黃線逆向超車刷過去 愛車保桿斷了肇事駕駛溜了

2019-02-25 10:09

無照少年借百萬賓士上路 天雨路滑撞橋墩翻車

2019-02-25 09:59

過年遇生死關 老婦感謝消防員：可再過好幾個年

2019-02-25 00:48

沙灘男屍 疑18天前落水釣客

2019-02-25 00:23

飛車衝破國道護欄 男被拋車外當場死亡

2019-02-25 00:08

影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05

酒醉男闖松山機場管制區 門禁未發覺

2019-02-24 22:45

女丟髒鞋到洗衣店烘衣機遭PO網公審 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16

妙齡女腳踏車去年失竊 4天前竟這樣找回

2019-02-24 19:12

男酒駕拒測加速逃逸 警慘遭貨車拖行

2019-02-24 16:55

交大甜美女大生騎車被狗驚嚇 「犁田」慘斷3顆牙

2019-02-24 16:44

桃園復興區山林道路垃圾入侵破壞 警民合力抓到2男

2019-02-24 16:24

觀音隧道內車禍 聯結車先撞小轎車再左右撞壁

2019-02-24 14:32

台北燈節人潮洶湧 女警護送老翁穿越馬路

2019-02-24 14:04

基隆警眼尖逮獲市場女扒手 被竊婆婆媽媽還不知已被偷

2019-02-24 13:43

瘋狂醉漢衝向馬路攔車被壓制 目擊網友：女警太強了！

2019-02-24 13:24

76歲老婦OHCA被救回 感恩消防員讓她「多過好幾個年」

2019-02-24 13:15

民眾太好騙？ 18歲車手隊長工作2天就得手82萬

2019-02-24 12:56

基隆婦人15樓墜下 撞到鄰居冷氣陳屍超商門口

2019-02-24 11:53

國2休旅車衝出護欄翻落農田 一人身亡

2019-02-24 11:38

初三基隆港嘴落海釣客？ 中角沙珠灣發現男屍

2019-02-24 11:26

影／騎士刮人愛車秒烙跑 被逮後辯「趕上班」

2019-02-24 10:53

花蓮婦跟老公吵架飲酒澆愁 超商割腕留一地血

2019-02-24 10:26

疑車速過快失控 休旅車自撞路樹險墜溪駕駛急救中

2019-02-24 10:05
看更多

熱門文章

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

2019-02-25 11:00

影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05

交大甜美女大生騎車被狗驚嚇 「犁田」慘斷3顆牙

2019-02-24 16:44

看著老婆跟小王上摩鐵歡愛 綠帽夫竟一毛錢都要不到

2019-02-24 16:06

最狂直播主10分鐘賣破億遊艇 網友：我只看到辣模

2019-02-25 12:39

無照少年借百萬賓士上路 天雨路滑撞橋墩翻車

2019-02-25 09:59

陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25

男酒駕拒測加速逃逸 警慘遭貨車拖行

2019-02-24 16:55

女丟髒鞋到洗衣店烘衣機遭PO網公審 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16

桃園復興區山林道路垃圾入侵破壞 警民合力抓到2男

2019-02-24 16:24

女警外遇同事遭夫斬斷 又偷私訊害小王慘賠100萬

2019-02-25 13:09

北市商旅驚傳雙屍命案 1男1女陳屍房內

2019-02-25 14:08

妙齡女腳踏車去年失竊 4天前竟這樣找回

2019-02-24 19:12

找遊民扮父設抵押權 地政所未詳查判賠百萬

2019-02-25 00:16

被強制採尿獲無罪 法官：盼警勿違法侵人權

2019-02-24 18:07

子彈貫穿太陽穴？ 基隆男子陳屍民宅地下室

2019-02-25 14:18

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

2019-02-25 14:53

包養價6天破百萬 T妹：真斂財的話靠包養最快

2019-02-25 14:50

12歲男童在游泳池溺水8分鐘 救起後已是植物人

2019-02-25 12:26

色狼10年再犯！ 她冷靜邊敷臉邊加LINE勸退他

2019-02-25 11:13

認真就輸了！網購負離子吹風機 開箱見「附梨子」

2019-02-25 13:04

不實核銷4300元洗衣費 桃園楊梅警備隊長遭起訴

2019-02-25 11:32

飛車衝破國道護欄 男被拋車外當場死亡

2019-02-25 00:08

派工單戳破謊言… 女誣告性侵判刑

2019-02-25 00:40

雄院准加保金維持3200萬 陳慶男今提前獲釋

2019-02-25 09:56

高雄計程車火燒車 火熄後赫見一焦屍

2019-02-25 10:52

溺死男嬰再棄屍 未婚媽羈押禁見

2019-02-24 20:22

出生六天 未婚媽狠心溺死男嬰棄屍

2019-02-25 00:00

未婚單身無業男屢竊女內衣 失主裝監視器逮人

2019-02-25 09:28

酒醉男闖松山機場管制區 門禁未發覺

2019-02-24 22:45

影／雙黃線逆向超車刷過去 愛車保桿斷了肇事駕駛溜了

2019-02-25 10:09

沙灘男屍 疑18天前落水釣客

2019-02-25 00:23

渣男佯稱科技大廠經理拐女私奔 騙情騙財獲判4月徒刑

2019-02-25 13:11

草衙道遭放假炸彈 保全家中扣疑似材料但無罪確定

2019-02-24 19:45

他被酒駕撞癱15年 咬筆3周畫「守護」贈小英

2019-02-24 16:41

臨檢台南市酒店 員警意外查獲詐欺通緝犯

2019-02-25 10:53

影／酒後互毆大亂鬪 兄弟揪眾開槍被警逮捕

2019-02-25 12:10

過年遇生死關 老婦感謝消防員：可再過好幾個年

2019-02-25 00:48

男負傷就醫 瞎掰因狗被開槍

2019-02-25 00:56

影／犯保20周年音樂會 蔡英文：降低酒駕是政府責任

2019-02-24 18:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top