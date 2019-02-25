12歲男童在游泳池溺水8分鐘 救起後已是植物人

2019-02-25 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



補習班的張姓班主任、陳姓導師前年帶14名學童，至后里區游泳池進行游泳戶外教學，帶學童自練習區前往較深的水道，致當時12歲的鄭姓學童溺水，鄭童載沈載浮、掙扎，在場的老師、救生員未發現，遲至8分鐘後才救，致鄭童成為植物人，台中地檢署今天依業務過失重傷害罪起訴張女等7人。

起訴書指出，王男（30歲）是喬力達休閒管理有限公司與台中市后里區公所簽約管理后里區游泳池的現場主任，負責游泳池現場人員的調度，而陳男（35歲）、蔡男（59歲）、劉男（57歲）、劉女（67歲）是救生員。

補習的班主任張女（39歲）、導師陳女（40歲），106年7月13日下午，帶14名學童至后里區游泳池進行戶外教學活動，游泳池公告12歲以下兒童入水，監護人陪同比例最多為1:3，應全程下水陪同負責安全。

王男為游泳池現場負責人，當時調度陳姓救生員離開崗位，前往男廁察看馬桶沖水器零件故障，使救生員人數自符合契約的4人降至3人，也未調派留守人力遞補。

當天下午，補習班的班主任張女、陳姓導師帶鄭姓等學童，以拉高分隔浮條通過方式，自練習區水深高度85公分的水域，前往水深135公分至160公分的水道，腳踏於水道與淺水區交接處水底置放的長椅。

在場的救生員劉女、劉男、蔡男，及在使用手機的張女、陳女，均未發現鄭童越界至深水區，未及時以吹哨警告或呼喊方式要求鄭童返回淺水區。