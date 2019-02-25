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藻油膠囊塑化劑超標 台灣消保協會協助團訟

2019-02-25 14:18中央社 台北25日電

顧可飛植物性DHA藻油膠囊日前被驗出塑化劑超標，台灣消費者保護協會今天表示，將協助受害消費者提起團體訴訟，向全國維他命股份有限公司、好市多股份有限公司求償。

台北市政府衛生局日前抽驗「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」檢出塑化劑超標，業者已下架回收。民進黨立委吳焜裕、黃秀芳今天上午與台灣消費者保護協會一同召開記者會，表示將協助受害消費者提起團體訴訟。

吳焜裕表示，去年6月開始，相關受害者就來找他幫忙，聽到整個過程，讓他心裡非常難過，因此他承諾，要幫忙受害者們找到能夠幫忙打團體訴訟的團體；此外，他也會要求衛生福利部，編列預算來做世代的追蹤、調查，找出受到影響的證據，幫助吃下這膠囊的母親與孩子，追求公道。

黃秀芳表示，感謝台灣消費者保護協會願意站出來，替受害的消費者打團體訴訟，也希望受害者願意站出來，大家一起團結一致，這樣會更有力量。

與會的行政院消費者保護處副處長吳政學呼籲消費者站出來，打訴訟是不得已，打團體訴訟是必要的，所以在消保法中才會有一個設計，就是只要委任消保團體，受害者就不需要出面或出錢，參加團體訴訟。

吳政學說，消費者要的不是廠商退錢，這些媽媽擔心的是小孩的未來，廠商是否要給予保證，這應該會是未來訴訟的重點；因此他呼籲消費者站出來，主張自身的權利，請不用擔心，台灣消費者保護協會與政府機關，都會在後面支持。

食品藥物管理署組長許朝凱說，支持台灣消費者保護協會能夠承接此案，為消費者團體訴訟，未來食藥署會盡力協助台灣消費者保護協會，向食安基金爭取相關費用，讓此案能夠順利進行。

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