親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

最狂直播主10分鐘賣破億遊艇 網友：我只看到辣模

2019-02-25 12:39聯合新聞網 綜合報導

最強直播主於昨（24）日在直播上賣價值破億元的遊艇。圖擷自Facebook
最強直播主於昨（24）日在直播上賣價值破億元的遊艇。圖擷自Facebook
分享

最強直播主再出新招，日前在59秒內賣出一輛保時捷、十分鐘內賣出790萬直升機的連千毅，於昨（24）日在直播上賣價值破億元的遊艇，這台堪稱遊艇界的法拉利，在十分鐘內以2720萬元賣出，得標者能獲得一百萬現金以及價值35萬元的精品包，網友羨慕起有錢人的世界，不過也有網友歪樓「買不起遊艇，看辣模也可以」。

人氣直播主連千毅於本月18日，曾上遊艇排練直播，他開直播帶觀眾看遊艇內裝，朋友委託他賣這台時速70公里，號稱遊艇界的法拉利，遊艇內部以羊皮沙發搭配原木，看起來高雅奢華，原價破億的遊艇在昨（24）日晚間開賣，而收看人數也突破123萬人，超過88萬次分享。

短短十分鐘從0元起標，連千毅在《Facebook》直播中防止假帳號亂入，不停提醒棄標者將採取法律途徑，最終由葉姓網友以2720萬元得標，只要在10分鐘私訊到粉絲團並匯3萬元訂金，就能有100萬元現金回饋，及價值35萬元的精品包包，連千毅也承諾「來看船我會開直播」，讓這筆交易公開化。

對於這項巨額交易網友嘆為觀止，連千毅在直播上表示「要做一場大的直播，首先要準備5千萬現金，並要評估戰略、考量風險、策略行銷、庫存管理等，上述四點做不足保證失敗」。

而許多網友歪樓留言「邊看直播邊尋找失散多年的乾爸乾媽」、「我只注意後面兩位模特兒」、「大家都是來看模特兒的」、「可以賣總統府嗎」、「免擱考慮了包軌」、「期待交船的直播」、「模特兒真的是亮點」。

遊艇內部以羊皮沙發搭配原木。圖擷自Facebook
遊艇內部以羊皮沙發搭配原木。圖擷自Facebook
分享

許多網友觀看直播是為了兩位模特兒。圖擷自Facebook
許多網友觀看直播是為了兩位模特兒。圖擷自Facebook
分享

模特兒法拉利網路直播遊艇
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

12歲男童在游泳池溺水8分鐘 救起後已是植物人

2019-02-25 12:26

男子以「釣」香油錢 警方到場猶不知

2019-02-25 13:23

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

2019-02-25 11:00

臨檢台南市酒店 員警意外查獲詐欺通緝犯

2019-02-25 10:53

高雄計程車火燒車 火熄後赫見一焦屍

2019-02-25 10:52

影／雙黃線逆向超車刷過去 愛車保桿斷了肇事駕駛溜了

2019-02-25 10:09

無照少年借百萬賓士上路 天雨路滑撞橋墩翻車

2019-02-25 09:59

過年遇生死關 老婦感謝消防員：可再過好幾個年

2019-02-25 00:48

沙灘男屍 疑18天前落水釣客

2019-02-25 00:23

飛車衝破國道護欄 男被拋車外當場死亡

2019-02-25 00:08

影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05

酒醉男闖松山機場管制區 門禁未發覺

2019-02-24 22:45

女丟髒鞋到洗衣店烘衣機遭PO網公審 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16

妙齡女腳踏車去年失竊 4天前竟這樣找回

2019-02-24 19:12

男酒駕拒測加速逃逸 警慘遭貨車拖行

2019-02-24 16:55

交大甜美女大生騎車被狗驚嚇 「犁田」慘斷3顆牙

2019-02-24 16:44

桃園復興區山林道路垃圾入侵破壞 警民合力抓到2男

2019-02-24 16:24

觀音隧道內車禍 聯結車先撞小轎車再左右撞壁

2019-02-24 14:32

台北燈節人潮洶湧 女警護送老翁穿越馬路

2019-02-24 14:04

基隆警眼尖逮獲市場女扒手 被竊婆婆媽媽還不知已被偷

2019-02-24 13:43

瘋狂醉漢衝向馬路攔車被壓制 目擊網友：女警太強了！

2019-02-24 13:24

76歲老婦OHCA被救回 感恩消防員讓她「多過好幾個年」

2019-02-24 13:15

民眾太好騙？ 18歲車手隊長工作2天就得手82萬

2019-02-24 12:56

基隆婦人15樓墜下 撞到鄰居冷氣陳屍超商門口

2019-02-24 11:53

國2休旅車衝出護欄翻落農田 一人身亡

2019-02-24 11:38

初三基隆港嘴落海釣客？ 中角沙珠灣發現男屍

2019-02-24 11:26

影／騎士刮人愛車秒烙跑 被逮後辯「趕上班」

2019-02-24 10:53

花蓮婦跟老公吵架飲酒澆愁 超商割腕留一地血

2019-02-24 10:26

疑車速過快失控 休旅車自撞路樹險墜溪駕駛急救中

2019-02-24 10:05

86歲老農開車暴衝 人摔10米深溝車卡岸上

2019-02-24 09:12

台中大里轎車追撞 駕駛被載走反成肇逃

2019-02-24 08:49
看更多

熱門文章

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

2019-02-25 11:00

影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05

交大甜美女大生騎車被狗驚嚇 「犁田」慘斷3顆牙

2019-02-24 16:44

看著老婆跟小王上摩鐵歡愛 綠帽夫竟一毛錢都要不到

2019-02-24 16:06

影／名醫枉死精障男刀下 家屬緊抓小英陳情嘆「司法骨折」

2019-02-24 15:00

不想吃牢飯當庭脫逃 遇上超強女書記官遭活逮

2019-02-24 14:22

無照少年借百萬賓士上路 天雨路滑撞橋墩翻車

2019-02-25 09:59

陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25

男酒駕拒測加速逃逸 警慘遭貨車拖行

2019-02-24 16:55

女丟髒鞋到洗衣店烘衣機遭PO網公審 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16

最狂直播主10分鐘賣破億遊艇 網友：我只看到辣模

2019-02-25 12:39

桃園復興區山林道路垃圾入侵破壞 警民合力抓到2男

2019-02-24 16:24

妙齡女腳踏車去年失竊 4天前竟這樣找回

2019-02-24 19:12

找遊民扮父設抵押權 地政所未詳查判賠百萬

2019-02-25 00:16

小王猛逼離婚釀輕生 人夫始知妻子婚外情

2019-02-24 14:03

被強制採尿獲無罪 法官：盼警勿違法侵人權

2019-02-24 18:07

色狼10年再犯！ 她冷靜邊敷臉邊加LINE勸退他

2019-02-25 11:13

12歲男童在游泳池溺水8分鐘 救起後已是植物人

2019-02-25 12:26

飛車衝破國道護欄 男被拋車外當場死亡

2019-02-25 00:08

不實核銷4300元洗衣費 桃園楊梅警備隊長遭起訴

2019-02-25 11:32

派工單戳破謊言… 女誣告性侵判刑

2019-02-25 00:40

溺死男嬰再棄屍 未婚媽羈押禁見

2019-02-24 20:22

雄院准加保金維持3200萬 陳慶男今提前獲釋

2019-02-25 09:56

出生六天 未婚媽狠心溺死男嬰棄屍

2019-02-25 00:00

未婚單身無業男屢竊女內衣 失主裝監視器逮人

2019-02-25 09:28

女警外遇同事遭夫斬斷 又偷私訊害小王慘賠100萬

2019-02-25 13:09

認真就輸了！網購負離子吹風機 開箱見「附梨子」

2019-02-25 13:04

高雄計程車火燒車 火熄後赫見一焦屍

2019-02-25 10:52

觀音隧道內車禍 聯結車先撞小轎車再左右撞壁

2019-02-24 14:32

酒醉男闖松山機場管制區 門禁未發覺

2019-02-24 22:45

沙灘男屍 疑18天前落水釣客

2019-02-25 00:23

影／雙黃線逆向超車刷過去 愛車保桿斷了肇事駕駛溜了

2019-02-25 10:09

美國男路倒停車場嚇壞夜巡保全 警方熱心護送至捷運站

2019-02-24 14:46

草衙道遭放假炸彈 保全家中扣疑似材料但無罪確定

2019-02-24 19:45

他被酒駕撞癱15年 咬筆3周畫「守護」贈小英

2019-02-24 16:41

地下匯兌黑吃黑搶走350萬 嫌犯：臨時起意

2019-02-24 14:40

過年遇生死關 老婦感謝消防員：可再過好幾個年

2019-02-25 00:48

臨檢台南市酒店 員警意外查獲詐欺通緝犯

2019-02-25 10:53

男負傷就醫 瞎掰因狗被開槍

2019-02-25 00:56

影／酒後互毆大亂鬪 兄弟揪眾開槍被警逮捕

2019-02-25 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top