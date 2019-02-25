親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

奧斯卡／頒獎沒有主持人靠「他們」開場 被酸：金球獎嗎?

入錯行？主計總處公布10大高薪族 醫療、科技業竟都「查無此人」

影／雙黃線逆向超車刷過去 愛車保桿斷了肇事駕駛溜了

2019-02-25 10:09聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市周姓男子上月開車行經南區工學路、工學六街時欲左轉，突然被後方一輛貨車加速從左邊衝撞，當場撞斷愛車的保險桿，但肇事的貨車駕駛隨後開車逃逸。警方調閱監視器，查出雲姓老翁涉案，雲辯稱不知道有沒有撞到人，只有聽到類似「打鐵聲」，因對方沒來找他，所以他就開車離開。台中市第三警分局交通分隊今依違反道交條例規定，將雲送台中市交通事件裁決處裁罰。

台中市第三警分局交通分隊在上月19日晚間7時許，接獲周姓男子（30歲）報案，稱自己行駛在南區工學路、工學六街口欲迴轉時，車子才剛靠左，就被一輛貨車從左後方高速撞上，等他回神才發現車前保險桿整個掉落，貨車撞擊後，曾停在路旁，2秒後無人下車，隨後揚長而去，讓他十分傻眼。

警方根據監視器、行車紀錄器，查出是雲姓老翁（72歲）涉案，雲辯稱，原本行駛周車後方，但因周要走不走的，也沒有打方向燈，他才會逆向超越對方車輛，他不清楚自己有沒有撞到車輛，不過當時有聽到類似打鐵聲，他才會靠邊停下，因為對方也沒有來找他，以為沒事便開車離去。

警方認定雲違反道路交通管理處罰條例的規定，依法開出一千元至三千元以下的罰單，並吊扣駕照一至三個月，全案今送台中市交通事件裁決處依規定裁罰。

台中市周姓男子上月間開車行經南區工學路、工學六街時，遭雲姓老翁駕駛的貨車，從左後...
台中市周姓男子上月間開車行經南區工學路、工學六街時，遭雲姓老翁駕駛的貨車，從左後方衝撞，撞斷周的轎車前保桿，雲肇事後逃逸，警方今依法開罰。記者陳宏睿／翻攝
分享
台中市周姓男子上月間開車行經南區工學路、工學六街時，遭雲姓老翁駕駛的貨車，從左後...
台中市周姓男子上月間開車行經南區工學路、工學六街時，遭雲姓老翁駕駛的貨車，從左後方衝撞，撞斷周的轎車前保桿，雲肇事後逃逸，警方今依法開罰。記者陳宏睿／翻攝
分享

高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

無照少年借百萬賓士上路 天雨路滑撞橋墩翻車

2019-02-25 09:59

過年遇生死關 老婦感謝消防員：可再過好幾個年

2019-02-25 00:48

沙灘男屍 疑18天前落水釣客

2019-02-25 00:23

飛車衝破國道護欄 男被拋車外當場死亡

2019-02-25 00:08

影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05

酒醉男闖松山機場管制區 門禁未發覺

2019-02-24 22:45

女丟髒鞋到洗衣店烘衣機遭PO網公審 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16

妙齡女腳踏車去年失竊 4天前竟這樣找回

2019-02-24 19:12

男酒駕拒測加速逃逸 警慘遭貨車拖行

2019-02-24 16:55

交大甜美女大生騎車被狗驚嚇 「犁田」慘斷3顆牙

2019-02-24 16:44

桃園復興區山林道路垃圾入侵破壞 警民合力抓到2男

2019-02-24 16:24

觀音隧道內車禍 聯結車先撞小轎車再左右撞壁

2019-02-24 14:32

台北燈節人潮洶湧 女警護送老翁穿越馬路

2019-02-24 14:04

基隆警眼尖逮獲市場女扒手 被竊婆婆媽媽還不知已被偷

2019-02-24 13:43

瘋狂醉漢衝向馬路攔車被壓制 目擊網友：女警太強了！

2019-02-24 13:24

76歲老婦OHCA被救回 感恩消防員讓她「多過好幾個年」

2019-02-24 13:15

民眾太好騙？ 18歲車手隊長工作2天就得手82萬

2019-02-24 12:56

基隆婦人15樓墜下 撞到鄰居冷氣陳屍超商門口

2019-02-24 11:53

國2休旅車衝出護欄翻落農田 一人身亡

2019-02-24 11:38

初三基隆港嘴落海釣客？ 中角沙珠灣發現男屍

2019-02-24 11:26

影／騎士刮人愛車秒烙跑 被逮後辯「趕上班」

2019-02-24 10:53

花蓮婦跟老公吵架飲酒澆愁 超商割腕留一地血

2019-02-24 10:26

疑車速過快失控 休旅車自撞路樹險墜溪駕駛急救中

2019-02-24 10:05

86歲老農開車暴衝 人摔10米深溝車卡岸上

2019-02-24 09:12

台中大里轎車追撞 駕駛被載走反成肇逃

2019-02-24 08:49
看更多

熱門文章

基隆婦人15樓墜下 撞到鄰居冷氣陳屍超商門口

2019-02-24 11:53

在土地公神明前下手 苗栗未婚媽生子5天溺死嬰

2019-02-24 12:31

影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05

交大甜美女大生騎車被狗驚嚇 「犁田」慘斷3顆牙

2019-02-24 16:44

國2休旅車衝出護欄翻落農田 一人身亡

2019-02-24 11:38

人妻找到神秘光碟 打開驚見辣小三替老公口交

2019-02-24 10:56

看著老婆跟小王上摩鐵歡愛 綠帽夫竟一毛錢都要不到

2019-02-24 16:06

影／名醫枉死精障男刀下 家屬緊抓小英陳情嘆「司法骨折」

2019-02-24 15:00

初三基隆港嘴落海釣客？ 中角沙珠灣發現男屍

2019-02-24 11:26

屏東燈會交管上千警力從早曬到晚 結束要辦「最黑獎」

2019-02-24 10:54

不想吃牢飯當庭脫逃 遇上超強女書記官遭活逮

2019-02-24 14:22

被看一眼 運動男竟在校園毆打女清潔工

2019-02-24 13:15

基隆警眼尖逮獲市場女扒手 被竊婆婆媽媽還不知已被偷

2019-02-24 13:43

男酒駕拒測加速逃逸 警慘遭貨車拖行

2019-02-24 16:55

女丟髒鞋到洗衣店烘衣機遭PO網公審 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16

找遊民混充老爸騙擔保 地政所沒查身分判國賠100萬

2019-02-24 13:10

妙齡女腳踏車去年失竊 4天前竟這樣找回

2019-02-24 19:12

小王猛逼離婚釀輕生 人夫始知妻子婚外情

2019-02-24 14:03

桃園復興區山林道路垃圾入侵破壞 警民合力抓到2男

2019-02-24 16:24

找遊民扮父設抵押權 地政所未詳查判賠百萬

2019-02-25 00:16

被強制採尿獲無罪 法官：盼警勿違法侵人權

2019-02-24 18:07

兩證人未見過新娘就簽名 法官判結婚登記無效　

2019-02-24 13:13

民眾太好騙？ 18歲車手隊長工作2天就得手82萬

2019-02-24 12:56

派工單戳破謊言… 女誣告性侵判刑

2019-02-25 00:40

飛車衝破國道護欄 男被拋車外當場死亡

2019-02-25 00:08

76歲老婦OHCA被救回 感恩消防員讓她「多過好幾個年」

2019-02-24 13:15

溺死男嬰再棄屍 未婚媽羈押禁見

2019-02-24 20:22

瘋狂醉漢衝向馬路攔車被壓制 目擊網友：女警太強了！

2019-02-24 13:24

出生六天 未婚媽狠心溺死男嬰棄屍

2019-02-25 00:00

無照少年借百萬賓士上路 天雨路滑撞橋墩翻車

2019-02-25 09:59

觀音隧道內車禍 聯結車先撞小轎車再左右撞壁

2019-02-24 14:32

葉毓蘭批擴大自行到案歪風 移民署澄清

2019-02-24 12:20

未婚單身無業男屢竊女內衣 失主裝監視器逮人

2019-02-25 09:28

影／謊稱來台東遊玩 大武警查獲4非法外籍移工

2019-02-24 11:27

酒醉男闖松山機場管制區 門禁未發覺

2019-02-24 22:45

台74線自撞翻車測有酒精濃度 他扯：剛有吃饅頭

2019-02-24 11:27

沙灘男屍 疑18天前落水釣客

2019-02-25 00:23

美國男路倒停車場嚇壞夜巡保全 警方熱心護送至捷運站

2019-02-24 14:46

草衙道遭放假炸彈 保全家中扣疑似材料但無罪確定

2019-02-24 19:45

他被酒駕撞癱15年 咬筆3周畫「守護」贈小英

2019-02-24 16:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top