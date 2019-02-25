影／雙黃線逆向超車刷過去 愛車保桿斷了肇事駕駛溜了

2019-02-25 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市周姓男子上月開車行經南區工學路、工學六街時欲左轉，突然被後方一輛貨車加速從左邊衝撞，當場撞斷愛車的保險桿，但肇事的貨車駕駛隨後開車逃逸。警方調閱監視器，查出雲姓老翁涉案，雲辯稱不知道有沒有撞到人，只有聽到類似「打鐵聲」，因對方沒來找他，所以他就開車離開。台中市第三警分局交通分隊今依違反道交條例規定，將雲送台中市交通事件裁決處裁罰。

台中市第三警分局交通分隊在上月19日晚間7時許，接獲周姓男子（30歲）報案，稱自己行駛在南區工學路、工學六街口欲迴轉時，車子才剛靠左，就被一輛貨車從左後方高速撞上，等他回神才發現車前保險桿整個掉落，貨車撞擊後，曾停在路旁，2秒後無人下車，隨後揚長而去，讓他十分傻眼。

警方根據監視器、行車紀錄器，查出是雲姓老翁（72歲）涉案，雲辯稱，原本行駛周車後方，但因周要走不走的，也沒有打方向燈，他才會逆向超越對方車輛，他不清楚自己有沒有撞到車輛，不過當時有聽到類似打鐵聲，他才會靠邊停下，因為對方也沒有來找他，以為沒事便開車離去。