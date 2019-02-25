親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大法庭七月上路
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮一名中年林姓計程車司機昨天凌晨1時許，載著一名戴姓醉客回家，沒想到開到一半，戴男開始言語挑釁，不到幾句突然揮手朝林姓司機臉部狂毆3拳，司機頻喊「擱打、擱打」試圖阻止，戴男仍續毆打；林姓司機忍痛將車開往縣警局附近的交通隊，隨後警方趕到，將戴男帶回警局保護管束。

美崙派出所副所長李尉業指出，酒醉的戴男邊毆打邊挑釁，至少朝林姓司機臉部、頭部揮打7拳，警方趕到看見林姓司機鼻孔出血，立即將他送醫驗傷；林姓司機已對戴男提告傷害，警方介入辦理中。據了解，兩人先前並無仇恨。

花蓮一名中年林姓計程車司機昨天凌晨1時許，載著一名戴姓醉客回家，沒想到開到一半戴...
花蓮一名中年林姓計程車司機昨天凌晨1時許，載著一名戴姓醉客回家，沒想到開到一半戴姓醉客突然出拳。記者蔡翼謙／翻攝
分享

計程車
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

酒醉男闖松山機場管制區 門禁未發覺

2019-02-24 22:45

女丟髒鞋到洗衣店烘衣機遭PO網公審 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16

妙齡女腳踏車去年失竊 4天前竟這樣找回

2019-02-24 19:12

男酒駕拒測加速逃逸 警慘遭貨車拖行

2019-02-24 16:55

交大甜美女大生騎車被狗驚嚇 「犁田」慘斷3顆牙

2019-02-24 16:44

桃園復興區山林道路垃圾入侵破壞 警民合力抓到2男

2019-02-24 16:24

觀音隧道內車禍 聯結車先撞小轎車再左右撞壁

2019-02-24 14:32

台北燈節人潮洶湧 女警護送老翁穿越馬路

2019-02-24 14:04

基隆警眼尖逮獲市場女扒手 被竊婆婆媽媽還不知已被偷

2019-02-24 13:43

瘋狂醉漢衝向馬路攔車被壓制 目擊網友：女警太強了！

2019-02-24 13:24

76歲老婦OHCA被救回 感恩消防員讓她「多過好幾個年」

2019-02-24 13:15

民眾太好騙？ 18歲車手隊長工作2天就得手82萬

2019-02-24 12:56

基隆婦人15樓墜下 撞到鄰居冷氣陳屍超商門口

2019-02-24 11:53

國2休旅車衝出護欄翻落農田 一人身亡

2019-02-24 11:38

初三基隆港嘴落海釣客？ 中角沙珠灣發現男屍

2019-02-24 11:26

影／騎士刮人愛車秒烙跑 被逮後辯「趕上班」

2019-02-24 10:53

花蓮婦跟老公吵架飲酒澆愁 超商割腕留一地血

2019-02-24 10:26

疑車速過快失控 休旅車自撞路樹險墜溪駕駛急救中

2019-02-24 10:05

86歲老農開車暴衝 人摔10米深溝車卡岸上

2019-02-24 09:12

台中大里轎車追撞 駕駛被載走反成肇逃

2019-02-24 08:49

淡水山區傳香港登山客迷途 幸平安被尋獲帶下山

2019-02-24 00:23

疑在家製毒惹火 男活活嗆死

2019-02-23 23:31

台南七股黃昭堂雕像遭噴漆 鎖定1男1女調查

2019-02-23 22:36

母擬帶幼兒自殺 幼兒園老師警覺及時阻止悲劇

2019-02-23 21:52

影／吃完便當下車抽煙車子突爆炸 男逃出燒燙傷

2019-02-23 21:48

金山火燒船損失500萬元 男被逮因妻逝心情差隨機縱火

2019-02-23 19:58

早年拋家棄子 老婦找子女重聚被拒差點流落異郷

2019-02-23 19:52

內湖火警一死一命危 不排除是自焚案件

2019-02-23 19:36

半年偷光三百多箱高梁 內賊狡辯：都被我喝光了！

2019-02-23 19:14

法拍船破底險沈船 傍晚吊上岸

2019-02-23 18:38
看更多

熱門文章

基隆婦人15樓墜下 撞到鄰居冷氣陳屍超商門口

2019-02-24 11:53

在土地公神明前下手 苗栗未婚媽生子5天溺死嬰

2019-02-24 12:31

未婚生子未報戶口 檢警查出竟被棄屍2個月

2019-02-24 08:49

女工控老闆性侵十餘次 一張紙戳破假故事

2019-02-24 09:15

台中大里轎車追撞 駕駛被載走反成肇逃

2019-02-24 08:49

青年旅館見男客熟睡勃起 他竟含下去

2019-02-24 09:25

交大甜美女大生騎車被狗驚嚇 「犁田」慘斷3顆牙

2019-02-24 16:44

國2休旅車衝出護欄翻落農田 一人身亡

2019-02-24 11:38

人妻找到神秘光碟 打開驚見辣小三替老公口交

2019-02-24 10:56

影／名醫枉死精障男刀下 家屬緊抓小英陳情嘆「司法骨折」

2019-02-24 15:00

初三基隆港嘴落海釣客？ 中角沙珠灣發現男屍

2019-02-24 11:26

負心漢愛上小三棄癌妻 訴請離婚法官不准

2019-02-24 08:17

淡水山區傳香港登山客迷途 幸平安被尋獲帶下山

2019-02-24 00:23

屏東燈會交管上千警力從早曬到晚 結束要辦「最黑獎」

2019-02-24 10:54

男蟲逼小鮮肉拍裸照 他哭喊不要仍慘遭灌腸

2019-02-24 09:25

被看一眼 運動男竟在校園毆打女清潔工

2019-02-24 13:15

不想吃牢飯當庭脫逃 遇上超強女書記官遭活逮

2019-02-24 14:22

基隆警眼尖逮獲市場女扒手 被竊婆婆媽媽還不知已被偷

2019-02-24 13:43

看著老婆跟小王上摩鐵歡愛 綠帽夫竟一毛錢都要不到

2019-02-24 16:06

男酒駕拒測加速逃逸 警慘遭貨車拖行

2019-02-24 16:55

疑車速過快失控 休旅車自撞路樹險墜溪駕駛急救中

2019-02-24 10:05

女丟髒鞋到洗衣店烘衣機遭PO網公審 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16

1歲3月男童不戒母乳 年輕媽竟打他到遲緩

2019-02-24 09:15

找遊民混充老爸騙擔保 地政所沒查身分判國賠100萬

2019-02-24 13:10

消防員貪污2.8萬 拿去付前妻贍養費小孩學費

2019-02-24 10:00

小王猛逼離婚釀輕生 人夫始知妻子婚外情

2019-02-24 14:03

新北男子堤防獨自散步 遭人背後開冷槍！

2019-02-24 01:44

桃園復興區山林道路垃圾入侵破壞 警民合力抓到2男

2019-02-24 16:24

86歲老農開車暴衝 人摔10米深溝車卡岸上

2019-02-24 09:12

統一辦案標準 檢方也設自動認錯機制

2019-02-24 01:26

妙齡女腳踏車去年失竊 4天前竟這樣找回

2019-02-24 19:12

民眾太好騙？ 18歲車手隊長工作2天就得手82萬

2019-02-24 12:56

終審判決若歧異 「大法庭」裁判

2019-02-24 01:56

76歲老婦OHCA被救回 感恩消防員讓她「多過好幾個年」

2019-02-24 13:15

兩證人未見過新娘就簽名 法官判結婚登記無效　

2019-02-24 13:13

大法庭7月上路 最高檢成立訴訟組迎戰

2019-02-24 00:55

瘋狂醉漢衝向馬路攔車被壓制 目擊網友：女警太強了！

2019-02-24 13:24

新聞眼／最高法院改革 箭在弦上

2019-02-24 01:04

被強制採尿獲無罪 法官：盼警勿違法侵人權

2019-02-24 18:07

溺死男嬰再棄屍 未婚媽羈押禁見

2019-02-24 20:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top