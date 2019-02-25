影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮一名中年林姓計程車司機昨天凌晨1時許，載著一名戴姓醉客回家，沒想到開到一半，戴男開始言語挑釁，不到幾句突然揮手朝林姓司機臉部狂毆3拳，司機頻喊「擱打、擱打」試圖阻止，戴男仍續毆打；林姓司機忍痛將車開往縣警局附近的交通隊，隨後警方趕到，將戴男帶回警局保護管束。