把髒鞋丟烘衣機遭5千網友公審「胎哥」 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



臉書社團《爆料公社》今天有逢甲商圈的洗衣店業者爆料，一名女子在22日上午，將髒鞋子丟進烘衣機內，造成店家清理烘衣機困難，批評該名女子「踩到屎嗎？」，行為實在很沒公德心，還將女子的面貌的監視器相片，貼在網路上，引發5千多名網友留言按讚，紛紛批評「金胎哥（台語：真髒）」；但台中市第六警分局表示，店家裝設在店內的監視器是作為防盜之用，若是將消費者沒公德心的行為，貼到網路公審，若沒有是適當遮掩消費者的臉孔，恐有侵害個資法、妨害名譽的疑慮，呼籲店家自律。

台中市第六警分局偵查隊指出，自助洗衣店若有沒有公德心的消費者，將鞋子等髒污的物品，丟入洗衣機或是烘衣機內使用，並沒有觸犯刑法的疑慮，甚至連業者要提出民事損害賠償的告訴，都有難度，不過自助洗衣店業者裝設在店內的監視器，大部分是作為防盜之用，但業者卻把監視器發布到網路上，沒有將消費者的臉孔打馬賽克，甚至留言攻擊，可能都超過合法使用的範疇，有涉嫌違反個資法、妨害名譽的疑慮。

台中市逢甲商圈有自助洗衣店業者今天在臉書社團發文，一名女子在22日上午9時許，拿自己的布鞋丟進烘衣機，10時許回來領取，搞得烘衣機裡面黃黃土土的，不知道大小姐「妳是踩到屎嗎？」清理人員清的很辛苦，還要請廠商保養，「怎麼可以這麼沒公德心？」