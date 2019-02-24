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把髒鞋丟烘衣機遭5千網友公審「胎哥」 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

臉書社團《爆料公社》今天有逢甲商圈的洗衣店業者爆料，一名女子在22日上午，將髒鞋子丟進烘衣機內，造成店家清理烘衣機困難，批評該名女子「踩到屎嗎？」，行為實在很沒公德心，還將女子的面貌的監視器相片，貼在網路上，引發5千多名網友留言按讚，紛紛批評「金胎哥（台語：真髒）」；但台中市第六警分局表示，店家裝設在店內的監視器是作為防盜之用，若是將消費者沒公德心的行為，貼到網路公審，若沒有是適當遮掩消費者的臉孔，恐有侵害個資法、妨害名譽的疑慮，呼籲店家自律。

台中市第六警分局偵查隊指出，自助洗衣店若有沒有公德心的消費者，將鞋子等髒污的物品，丟入洗衣機或是烘衣機內使用，並沒有觸犯刑法的疑慮，甚至連業者要提出民事損害賠償的告訴，都有難度，不過自助洗衣店業者裝設在店內的監視器，大部分是作為防盜之用，但業者卻把監視器發布到網路上，沒有將消費者的臉孔打馬賽克，甚至留言攻擊，可能都超過合法使用的範疇，有涉嫌違反個資法、妨害名譽的疑慮。

台中市逢甲商圈有自助洗衣店業者今天在臉書社團發文，一名女子在22日上午9時許，拿自己的布鞋丟進烘衣機，10時許回來領取，搞得烘衣機裡面黃黃土土的，不知道大小姐「妳是踩到屎嗎？」清理人員清的很辛苦，還要請廠商保養，「怎麼可以這麼沒公德心？」

發文引來5千多名網友回應「沒品的大嬸」、「金胎哥」、「沒水準」、「自己家的洗衣機都不會丟鞋子下去洗了，怎麼還敢拿出去用外面洗衣機洗，沒水準，現在外面有幫人洗鞋的店」、「醜陋的台灣人無法斷根」、「還好沒馬賽克」。

台中市西屯區逢甲商圈的自助洗衣業者指控一名女子將鞋子丟進烘衣機內，引來網友熱烈討...
台中市西屯區逢甲商圈的自助洗衣業者指控一名女子將鞋子丟進烘衣機內，引來網友熱烈討論。圖／摘自臉書爆料公社
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