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交大甜美女大生被狗驚嚇 犁田慘斷3顆牙

2019-02-24 16:44聯合報 記者張雅婷╱即時報導

交大甜美正妹女模「魚魚」原本擁有令人羨慕的貝齒，如今卻面臨斷牙的慘境。原來是她21日夜間騎機車行經竹北興隆路，路旁突然衝出來一隻米格魯，害魚魚驚嚇導致機車失控，連人帶車摔倒，除了手腳都有皮外傷，還造成她的前排牙齒三顆都被撞斷，整個破相。面對突如其來的意外，魚魚說去報警還找不到毛小孩的主人，讓她覺得很倒楣。

新竹縣警方表示，因該處監視器不足，尋找狗主人有難度，而縣議員杜文忠也說，將會積極爭取加設監視器。

女模魚魚是交大研究所學生，不只成績好會讀書，一頭飄逸長髮、大眼睛加上甜美的笑容，配上姣好的身材，讓她成為展場、外拍女模。不過一場意外卻害她摔破相，工作也停擺。她PO文表示，2月21日晚間9時許騎機車經過竹北興隆路一段與台科路路口時，路旁突然衝出來米格魯，嚇得她車頭失去控制，連人帶車摔倒在地，門牙斷了3顆。

「當時舌頭舔到斷齒，發現門牙斷了，整個傻眼，當下就坐在馬路上崩潰大哭」，魚魚痛批，狗主人很沒同理心，只記得追狗，在看見有人因狗受傷的情況下，還沒回來關心，也讓她覺得很受傷，只有當時一名機車騎士，見她摔倒在地爬不起來，連忙上前幫助並打電話叫救護車。

魚魚說，當時目擊者只看到1名外國人追著米格魯，她也不知道是不是飼主，但是自己因為這場車禍導致手腳擦傷、下巴瘀青，最令她傷心的剛矯正完成的牙齒，竟然因此撞斷三顆，連要負責都不知道找誰。她說，牙醫生評估後告訴她，需要磨小裝牙套，每顆要價2萬5，整個過程大約需要一個多月，其中一顆因為神經有損傷，只能做根管治療，目前她只能帶著臨時牙套進行日常生活。

議員杜文中表示，竹北興隆路河堤一帶，監視器嚴重不足，已經成治安死角，近來有幾起傷害事件都在附近發生，杜文中說，他將爭取加設監視器保障居民安全。律師錢炳村也提醒民眾，飼主因未上狗鍊，導致毛小孩害騎士受傷，是可能構成傷害罪。

「魚魚」原本擁有令人羨慕的貝齒，日前卻因被狗驚嚇而摔車，面臨斷牙的慘境。圖／魚魚...
「魚魚」原本擁有令人羨慕的貝齒，日前卻因被狗驚嚇而摔車，面臨斷牙的慘境。圖／魚魚提供
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女模「魚魚」原本擁有令人羨慕的貝齒，日前卻因被狗驚嚇而摔車，導致身上多處皮外傷。...
女模「魚魚」原本擁有令人羨慕的貝齒，日前卻因被狗驚嚇而摔車，導致身上多處皮外傷。圖／魚魚提供
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女模「魚魚」原本擁有令人羨慕的貝齒，日前卻因被狗驚嚇而摔車，面臨斷牙的慘境。圖／...
女模「魚魚」原本擁有令人羨慕的貝齒，日前卻因被狗驚嚇而摔車，面臨斷牙的慘境。圖／魚魚提供
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女模「魚魚」原本擁有令人羨慕的貝齒，日前卻因被狗驚嚇而摔車，面臨斷牙的慘境。圖／...
女模「魚魚」原本擁有令人羨慕的貝齒，日前卻因被狗驚嚇而摔車，面臨斷牙的慘境。圖／魚魚提供
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女模「魚魚」原本擁有令人羨慕的貝齒，日前卻因被狗驚嚇而摔車，導致身上多處皮外傷。...
女模「魚魚」原本擁有令人羨慕的貝齒，日前卻因被狗驚嚇而摔車，導致身上多處皮外傷。圖／魚魚提供
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牙齒交大毛小孩
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