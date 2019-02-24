基隆警眼尖逮獲市場女扒手 被竊婆婆媽媽還不知已被偷

2019-02-24 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市第三分局七堵派出所巡佐傅從源、警員謝嘉興，日前執行巡邏勤務，巡簽到南興市場內金融機構，發現一名戴著口罩的女子混在人群中，偷走民眾皮夾，女竊嫌得手轉身離開時，兩員警將她抓住，人贓具獲，當場上銬帶回警局。被害人還一臉錯愕，不知道自己的皮包剛剛已經被偷走。

基隆市警局指出，38歲張姓女竊賊遭民眾指認，平常缺錢時，就會搭大眾交通工具在基隆市各市場到處跑，趁著採買的婆婆媽媽挑選商品時，她拿衣服掩護，下手行竊，過程往往不到10秒鐘，被逮常天她就順利得手2次，在張女身上起獲新台幣數千元、美金、多張信用卡、提款卡，她還偷到一個名牌包。

警方表示，張姓女竊賊，趁大家都專心挑著菜市場內攤商的衣服時，她緊盯著婆婆媽媽的皮包，利用人擠人碰撞，拿包包、衣服掩護趁機偷走民眾皮夾，不過女竊嫌的行動，早就被在旁巡簽的七堵派出所員警盯上，發現女竊嫌出手拿皮包轉身離開時，一手將她抓住，人贓具獲，當場上銬帶回警局。