76歲老婦OHCA被救回 感恩消防員讓她「多過好幾個年」

2019-02-24 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



76歲胡姓阿嬤（左二）在過年期間送醫急救，目前已返家休養，感謝救護人員救命之恩。記者徐白櫻／翻攝 分享 facebook 高雄市杉林區大愛里76歲胡姓阿嬤在農曆過年期間嘔吐呼叫救護車，送醫中途突然停止呼吸心跳，杉林消防分隊救護人員電擊與注射強心針，及時送抵醫院挽回寶貴生命，創下該分隊成立以來首例猝死後成功救回的救護案例。阿嬤出院休養，消防人員登門探望，阿嬤帶著爽朗笑容說，「多謝你們救我，不然我早就沒了」。

高市杉林消防分隊位處杉林大愛里前方路口，農曆年初五（2月9日）下午，值班隊員接獲和氣巷胡姓阿嬤（76 歲）有救護需求。救護人員抵達時，胡阿嬤嘔吐不停，但意識清醒、生命徵象穩定。

就醫途中，老阿嬤無預警失去呼吸心跳，救護人員立即停車進行CPR急救，使用AED電擊器，並依照醫囑進行俗稱「強心針」的腎上腺素注射，所幸阿嬤在急救後回復自主呼吸，到院後入住加護病房，醫師判斷病患有心室肥大問題。

胡阿嬤已於近日康復出院，杉林消防分隊人員登門探望。胡阿嬤與家人頻頻道謝，家人說，阿嬤平日身體還算健康，原本只是嘔吐不止，完全沒料到會因此與生命拔河，感謝救護人員用心，讓阿嬤可以再陪家人過好幾個年。

高市消防局指出，杉林消防分隊成立20年，胡阿嬤是該分隊成立以來第一個在到院前心肺功能停止（OHCA），急救後康復出院的患者。參與救護的杉林分隊隊員救陳茂軒說，去年12月甫完成為期8個月的高級救護技術員（EMT-P）訓練，專業訓練派上用場，沒讓阿嬤在過年的團聚時刻離開家人。