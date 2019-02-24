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在土地公神明前下手 苗栗未婚媽生子5天溺死嬰

民眾太好騙？ 18歲車手隊長工作2天就得手82萬

2019-02-24 12:56聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹縣一名鍾姓車手18歲就當上車手「隊長」，僅工作2天就盜領詐騙現金82萬，近日「鍾隊長」與隊員常出沒在新竹縣一帶活動，警方掌握情資，得知兩人將到湖口、新豐火車站盜領不法所得，新湖分局偵查隊長廖仁偉與分隊長歐陽璇親自帶隊埋伏，先後順利逮捕一名15歲車手隊員與「鍾隊長」，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方調查，鍾男有詐欺通緝在身，因他行蹤難以捉摸，工作效率好，年紀輕輕就拔擢成「車手隊長」。去年12月，短短工作2天，就盜領82萬多現金，鍾男又吸收一名才5歲的少年當他「隊員」，想擴大「事業」版圖，但沒想到因樹大招風，遭到警方盯上。

警方指出，兩人落網後，坦承自己受幕後不明人士之託，幫忙到各大ATM領取詐騙不法所得，而詐騙集團成員發現「鍾隊長」失聯，還大膽打電話到新湖分局詢問「鍾隊長」下落，還裝傻跟警察探口風，「是發生什麼事情？」警方除擴大追查幕後詐騙集團外，訊後將兩人依詐欺罪嫌和違反洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

警方呼籲，接獲可疑電話，如冒用公務機關、ATM解除分期付款、假援交、假綁架等常見詐騙手法，記得撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話，保護自身財產安全。

新竹縣一名鍾姓車手18歲就當上車手「隊長」，僅工作2天就盜領詐騙現金82萬。圖／...
新竹縣一名鍾姓車手18歲就當上車手「隊長」，僅工作2天就盜領詐騙現金82萬。圖／新湖分局提供
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新竹縣一名鍾姓車手18歲就當上車手「隊長」，僅工作2天就盜領詐騙現金82萬。圖／...
新竹縣一名鍾姓車手18歲就當上車手「隊長」，僅工作2天就盜領詐騙現金82萬。圖／新湖分局提供
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詐騙集團車手詐欺
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