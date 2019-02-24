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國2休旅車衝出護欄翻落農田 一人身亡

2019-02-24 11:38聯合報 記者曾增勳╱即時報導

國道2號西向8.3公里處下方農田，疑似車輛車衝出國道翻落3、4 下方農田，一男命...
國道2號西向8.3公里處下方農田，疑似車輛車衝出國道翻落3、4 下方農田，一男命危，警消救援。記者曾增勳／翻攝
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國道2號西向8.3公里，今天上午一輛休旅車往桃園機場方向行駛，疑因車速太快發生車禍，整輛車連人帶車衝撞護欄後，掉落橋下大約3、4公尺下的農田，桃園市消防局據報出動10人及4車趕往救援處理。

警方、消防員表示，車禍現場發現，車上未見駕駛，但在車旁發現一名男性，初步查證年約38歲的李姓男子，當場呈現無呼吸、無脈搏、無意識OＨＣＡ狀態，現場搜尋並無其他傷者，懷疑該男子可能就是駕駛人，車禍正由警方調查該男子身分和是否為駕駛人。

國道2號西向8.3公里處下方農田，疑似車輛車衝出國道翻落3、4 下方農田，一男子...
國道2號西向8.3公里處下方農田，疑似車輛車衝出國道翻落3、4 下方農田，一男子命危，警消救援。記者曾增勳／翻攝
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國道2號西向8.3公里處下方農田，疑似車輛車衝出國道翻落3、4 下方農田，一男子...
國道2號西向8.3公里處下方農田，疑似車輛車衝出國道翻落3、4 下方農田，一男子命危，警消救援。記者曾增勳／翻攝
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國道2號西向8.3公里處下方農田，疑似車輛車衝出國道翻落3、4 下方農田，一男子命危，警消救援。記者曾增勳／翻攝
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車禍桃園機場國道
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