影／騎士刮人愛車秒烙跑 被逮後辯「趕上班」

2019-02-24 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局交通分隊1月中旬接獲陳姓男子報案，稱一名機車騎士行經東區時，刮傷他的休旅車，但騎士沒有留在現場，反而加速逃逸，希望警方找出肇事者，以便他求償，警方根據監視器畫面，循線通知涉案顏姓男子到案，顏辯稱當時他趕著上班，所以沒有留在現場，全案今將顏依違反道交條例，函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第三警分局交通分隊01月14日上午7時許獲報，陳姓男子（48歲）證稱，行經東區進德北路、力行路口時，一輛機車直接往他的車身靠過來，留下長長的刮痕後，騎士揚長而去，完全沒有下車察看，他不甘損失，向警方報案，希望能找出肇事者，向對方索賠。

警方調閱監視器，通知涉案的顏姓男子（19歲）到案說明，他辯稱當時直行在該事故路口，原本要左轉後方的休旅車突然加速超越了他，導致他機車擦撞到休旅車，但因他趕上班，所以沒有停下來處理。