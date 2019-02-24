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淡水山區傳香港登山客迷途 幸平安被尋獲帶下山

2019-02-24 00:23聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市淡水區山仔頂古道昨天下午傳登山客走失山林，幸手機仍有訊號，登山客急call 119求救，消防人員接獲報案後，先安撫登山客情緒，並確認他有無禦寒衣物及糧食，同時要求他在原地待援，救難隊循登山客回報地點尋獲他，凌晨送往淡水馬偕醫院進行後續觀察。

66歲香港籍登山客昨天下午1時獨自前往淡水區山仔頂古道登山，但當他要下山時，卻發現找不到下山返回的路徑，眼見天色漸暗，緊急報案尋求協助。

新北市消防局下午5時接獲報案後，先確認該名男子的安全，並要求男子尋找周圍樹木上有沒有指示牌，幸運定位到男子位置，立刻派18名救難人員上山救援。

救難隊18人分成2批，1批從山仔頂古道、另1批從楓樹湖古道進入山區尋找，所幸依據日前消防隊設立在樹木上的登山指示牌，沿路於晚間7點半找到男子。

因晚間北部雨勢加劇，一行人直到接近午夜才從山上順利下山，而男子因血壓偏高，由救護車送往淡水馬偕醫院進行後續觀察。

新北市消防局在熱門登山路線目前已設置標示牌，方便登山民眾辨識及讓救難人員快速判定受困者的走失位置；遇難民眾除了透過指示牌，也可以告知GPS定位，讓救難人員快速抵達受困位置。

新北市消防局在熱門登山路線設置指示牌，方便民眾確認位置，也便於當民眾迷失山林時，...
新北市消防局在熱門登山路線設置指示牌，方便民眾確認位置，也便於當民眾迷失山林時，讓救難隊能準確獲知位置。記者巫鴻瑋／翻攝
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淡水山區傳香港登山客迷途，幸平安被尋獲帶下山。記者巫鴻瑋／翻攝
淡水山區傳香港登山客迷途，幸平安被尋獲帶下山。記者巫鴻瑋／翻攝
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淡水山區傳香港登山客迷途，幸平安被尋獲帶下山。記者巫鴻瑋／翻攝
淡水山區傳香港登山客迷途，幸平安被尋獲帶下山。記者巫鴻瑋／翻攝
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