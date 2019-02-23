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嫌棄遲緩童疏於照顧 新北檢起訴父母

2019-02-23 22:38中央社 新北23日電

新北市徐姓女童因發展遲緩遭嫌棄，父母不但未妥善照顧，且未治療骨折造成終身殘疾，並綑綁雙手赤裸罰站。新北地檢署今天偵查終結，依傷害、強制和妨害幼童發育罪，起訴父母。

新北市家防中心2年前接獲通報，當時4歲的女童因內臟破裂送醫，醫師發現徐姓女童營養不良、身體比同年齡孩童瘦小，且醫師發現胃部有因為外力造成的8公分大傷口，送醫因素不是疾病，疑遭人虐待、毆打造成傷害。

家防中心社工據報介入調查，女童因為智能發展不足，疑似未被父母好好照顧，且骨折受傷未被送醫，造成終身長短腳，走路不穩。

社工調查評估女童疑有被虐待的事實，認為女童營養不良、終身長短腳等情與父母疏於照顧有關，涉及刑責部分，市府將相關案件移送檢方調查。

新北地檢署起訴書指出，徐男和妻子育有3名子女，被害女童為家中次女。檢方偵查，女童雙腳有舊傷，因不詳外力骨折，骨頭錯位未即時治療矯正，導致自行癒合後彎曲變形。

徐母辯稱，曾發現女童膝蓋與大腿腫脹、走路不穩，但因沒注意到是骨折，故疏忽未送醫治療。

徐父在檢方偵訊時，坦承女童內臟破裂是他造成，但辯稱是因為自己不慎滑倒、跌坐在女童肚子導致內臟破裂，並非虐待。

對女兒雙腿舊傷，徐父辯稱不知是何原因造成，他因為經濟因素，有3個小孩，一天要兼3份工作養家，下班回家都累到倒頭大睡，疏於照顧小孩。

起訴書表示，女童母親坦承曾以衣服綑綁女兒雙手在衣櫃門把上，處罰剛洗好澡全身赤裸的女童舉高雙手罰站。女童的父母親隨後外出購物，直到同被留置家中的女童7歲姊姊向鄰居求救才獲救。

新北地檢署調查後，根據心理鑑定師、警方訪談調查與病歷紀錄均指出，徐男夫妻倆疏於照顧孩子，導致女童終身長短腳，連生長曲線也低於同齡兒童。

檢方認為女童父母分別涉犯傷害、強制和妨害幼童發育等罪，全案今天偵結，起訴徐父與邱女（徐母）。

女童在新北市府社工介入安排下，市府予以妥善安置在適當的場所，家防中心主任許芝綺接受中央社訪問表示，女童目前發育狀況良好，也都符合生長曲線，「不久前還看過她的照片，白白胖胖」。

許芝綺表示，媒合機構固定給予女童早療，如今變得活潑且體重增加，應答、會話也有進步。

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