母擬帶幼兒自殺 幼兒園老師警覺及時阻止悲劇

2019-02-23 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府教育處今天舉行「兒童及少年福利與權益保障法及家庭暴力防治法介紹及實例探討」研習，全市106名公私立幼兒園長都参與。圖／基隆市政府教育處提供 分享 facebook

基隆市政府教育處今天舉行「兒童及少年福利與權益保障法及家庭暴力防治法介紹及實例探討」研習，全市106名公私立幼兒園長都参與。會中提出近日發生案件，某幼兒園一名平時活潑開朗幼生，突然變得安靜沉默、對事物提不起興趣，最後連出席都未出席，也聯絡不到家長。該名幼生老師驚覺不對馬上通報，相關人員到幼生住所才發現孩子的母親，疑似準備帶著幼兒自殺，由於老師的警覺心及辨識力，及時阻止一場悲劇發生。

基隆市府教育處指出，近來外縣市兒虐案頻傳，這場研習課程讓教保服務人員加強幼兒園夥伴的辨識能力與處置及如何操作社會安全網中的通報與系統，若能具備觀察、分析及感知能力，即時診斷幼兒需求，就可防範於未然。知悉事件後24小時內應通報校安，否則依兒權法第100條，無正當理由不通報者，處6千元以上3萬元以下罰鍰。

會中提出一個近日發生而成功通報協助案件，教育處說，年前某幼兒園，園內平時活潑開朗、對任何事情都充滿熱情的孩子，突然變得安靜沉默、對事物提不起興趣，甚至出勤率變的很不穩定，最後連出席都未出席，也聯絡不到家長。

教育處說，該名幼生老師驚覺不對，馬上通報相關人員，在第一時間抵達幼生住所，才發現孩子的母親疑似準備帶著幼兒自殺，由於老師的警覺心及辨識力，即時阻止一場悲劇發生。

教育處說，幼兒的身心發展及表達能力未成熟，孩童時期受到心靈上或是肢體上的暴力，會成為心中最沉重的石頭，若在求學期間老師能在第一時間發現問題，馬上提供幫助，能有效避免後續問題。

教育處說，幼兒園長、老師可以對孩子的家庭狀況多加關注，多與孩童聊天或是觀察情緒行為上是否有異常，利用每日抱抱孩童藉此發現身上是否有傷痕、接送的家長突然換了人等，這些方面辨識孩童是否遭受到不好的對待或者虐待。

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