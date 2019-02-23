金山火燒船損失500萬元 男被逮因妻逝心情差隨機縱火

2019-02-23 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區磺港漁港今天凌晨2點多，新建益166號漁船冒出濃煙發生大火，延燒1個多小時撲滅，當時3名越南籍漁工睡在岸上漁寮，逃過一劫，船體燒到幾乎只剩骨架傻眼，損失約500萬元。警方調查後發現遭人縱火，已逮捕涉嫌縱火郭姓男子，他供稱因心情不好，原要自殺，隨意挑一艘船縱火，和船家並無任何仇恨，警方訊後晚間依公共危險及毀損罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

海巡第二岸巡隊磺港安檢所指出，今天凌晨近2點多，值班人員透過港監視器系統發現漁船失火，先帶滅火器前往救火，並第一時間通報消防局、船艇等搶救，因冒出大量濃煙還有竄出火光，火勢過大滅火器無法撲滅，消防車及船艇趕至滅火，灌救近2小時，到快凌晨4點全部撲滅。

當時船上沒有人，3名越南籍漁工睡在岸上漁寮，逃過一劫。今天上午許姓船長等到現場，看到船體燒到幾乎只剩骨架傻眼，起火原因新北市消防局採證調查，疑遭潑灑汽油縱火。

金山警分局金山派出所警員潘軒碩持續擴大調閱周邊監視器，發現該船疑似遭人縱火，副所長林健新與員警黃宗偉等2人積極調查，在現場周遭查訪，找到與縱火嫌犯特徵相符的男子，所騎乘重型機車就停放在磺港里200多號前，十分可疑，經聯絡郭姓車主（67歲）到案說明，郭男眼見警察上門，當場坦承縱火。