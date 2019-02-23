內湖火警一死一命危 不排除是自焚案件

2019-02-23 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市內湖區一處民宅火警。記者李承穎/攝影 分享 facebook

台北市內湖區1處民宅今天下午4時許傳出火警，王姓男子逃生不及，葬生火窟，王男的母親則被消防人員救出，急救後甦醒，警方今天晚間在火場鑑識時，發現王男房間有汽油桶，並散發濃濃汽油味，但已沒有液體，警方根據王男家屬說法，王長期精神不穩，遺體8成又灼傷，不排除火災原因是因王男自焚，但詳細仍待消防局火災調查科調查。

印尼籍看護向警方表示，當時王男正在房間內洗澡，她在客廳突然聽到「砰」的一聲，火勢就開始延燒，她便趕緊逃出來，當時並沒有看到王男自焚，最近也沒有異狀。

台北市消防局昨天派出人員61人、消防車16輛和救護車5輛，抵達時大量濃煙竄出，耗費20分鐘撲滅火時，印尼籍看護當時著急地向消防人員說「還有人在裡面！」消防人員邊滅火邊搜尋火場，先救出倒臥在房內的王母（78歲），隨後在走廊上發現王男（48歲），他躺在地上，僅穿1條內褲，身上8成灼傷，已明顯死亡。

王母的女婿接獲看護電話，趕來火場，他說，看護在電話中講不清楚，但聲音在哭喊，他知道出事了便趕過來，岳母兩天前才因腰椎不適開刀，必須用助行器才能走路，看護說抬不動她，火勢又很猛烈，便自行逃出來，看護照顧母親兩年多，沒及時救出母子並不怪她。

他說，王男精神狀況不穩，沒有工作，平時在家中最大興趣就是看小說，岳父去年才過世，岳母都是他與妻子在照顧，這棟房子已住了10多年，「未料發生這種事...」

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