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半年偷光三百多箱高梁 內賊狡辯：都被我喝光了！

2019-02-23 19:14聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

賴姓富商家族在台北市經營多家飯店，家族在環河南路一處設置倉庫，專門放置飯店及私人物品，不料飯店的一名李姓男員工（38歲），有一次替富商到倉庫搬東西，意外發現富商在倉庫內珍藏3百多箱各式高梁酒，總價值3百多萬元，李男心生貪念，決定以螞蟻搬家手法，半年內將高梁酒全數偷走，富商事後到倉庫視察發現遭竊，氣得報警處理。

警方指出，李嫌發現倉庫平常少人出入，加上他知道如何打開倉庫大門，因此在去年7月到今年1月，趁著半夜無人時，騎車到倉庫偷酒，李嫌一次只搬運10多箱高梁，叫計程車負責搬運；半年來順利偷光富商珍藏的高梁酒。

富商今年初發現珍藏高梁全都不翼而飛，立即向警方報案，警方勘驗現場，發現倉庫並未被破壞，研判應是熟人所為，調閱附近監視器又發現搬酒影像，警方將畫面給富商指認，他一眼就任出是旗下李姓員工。

警方到李嫌家中搜索，查獲四箱高梁酒，但李嫌卻辯稱剩下的酒被他喝光；但警方估算高達兩多多瓶的高梁酒，半年內不可能喝完，因此查詢他的手機通聯記錄，最後確認他將高梁酒以一半市價，賣給林姓友人。

警方約談林姓男子，他坦承向李收購高粱，但不知道是贓物，只收購了約1百多箱。警方認為李可能有其他銷贓管道，不排除有其他共犯，警方最後將李、林分別依竊盜與贓物罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

左二為偷酒李嫌。圖／記者廖炳棋翻攝
左二為偷酒李嫌。圖／記者廖炳棋翻攝
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李嫌在富商設置的倉庫中偷走300多箱高梁酒。圖／記者廖炳棋翻攝
李嫌在富商設置的倉庫中偷走300多箱高梁酒。圖／記者廖炳棋翻攝
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計程車竊盜北市
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