內湖民宅火警 1男子死亡1女命危

2019-02-23 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市內湖路1段91巷一處民宅一樓，今天下午4時許傳出火警，一樓冒出濃煙，台北市消防局派出水箱車12輛、雲梯車2輛和救護車5輛，出動53人，正在撲滅中，居民通報消防局疑似有人受困，消防人員正確認中。

消防局救出2名受困民眾，一名年78歲黃姓婦人失去呼吸心跳，送醫急救。另一48歲王姓男子，已明顯死亡。