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阿里山林班火警 巡山員冒險救援

2019-02-23 16:04中央社 嘉義縣23日電

阿里山事業區第35林班20日發生火警，初步研判是人為，所幸第一時間由偏遠巡山員發現，冒險攀爬大崩塌地、挖溝阻絕火勢救援，加上空勤直升機水袋灌救，災情才無擴大。

嘉義林管處副處長李定忠今天受訪指出，阿里山事業區第35林班，位於阿里山森林鐵路眠月支線終點站石猴下方，於20日下午發生林班火警，當時進行偏遠巡視的6、7位巡山員發現遠處林地冒煙，立即通報，隨即前往滅火。

李定忠表示，火場人煙罕至，且須經大塔山下的大崩塌地形，當時巡山員架設繩索，小心翼翼地攀爬陡峭山壁前往，可說是冒著生命危險。

李定忠說，支援滅火人員攜帶砍刀、鐵鍬，從阿里山工作站出發，步行約2小時40分鐘才有辦法到達火場，高山火警因車輛無法到達，加上沒有水源，只能以火拍、覆土及挖溝阻絕火勢等方式滅火。

他表示，所幸火場植物大多為野草及灌木，沒有珍貴林木，林管處於21日商請空中勤務總隊出動一架次直升機執行水袋灑水，控制火勢，由地面人員進行殘火處理，僅燒毀草生地及灌木叢約0.03公頃。

他指出，火場為較平緩地形，人煙罕至，初步研判是人為因素造成，近來因天乾物燥，嘉義林管處籲請民眾在高山使用火源時，離開前一定要確認火源完全熄滅，若發現森林有冒煙情況，立即通報，才能防範森林火警災情擴大。

他說，森林火警發生後，嘉義林管處將依「森林火災緊急應變小組」成立標準作業程序，成立緊急應變小組，動員地面及空中人力救援。

阿里山直升機
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