影／超商無法代收逾期帳單 老翁失控與店員扭打

2019-02-23 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市巫姓老翁不滿妻子逾期帳單無法在超商繳費，對超商張姓女店員怒斥「妳態度太差」，張女解釋逾期帳單超商無法代收，老翁竟動怒對張女掐脖子、揍臉、踢腳。拉扯過程中，店員也對老翁拳打腳踢，互不相讓，店內顧客見狀趕緊報警。

台中市警局三分局健康派出所副所長張泳淋指出，這起糾紛發生在本月20日上午9時許，年約六旬的巫姓老翁聽到妻子的電話逾期帳單無法在超商繳費，憤而帶妻子一起回超商，向張姓女店員理論，雙方扭打。

警方現場登記雙方資料，並告知6個月內可提出傷害告訴權力，目前雙方均未到派出所提告，保留傷害告訴權。

臉書「爆料公社」公布的監視器畫面清楚拍下，老翁一進店就怒斥張姓女店員，「態度太差了」、「為什麼不可以繳費？」。張女解釋，逾期帳單超商無法代為繳費，要拿回電信公司才能繳費，但老翁聽不下去，氣得將帳單丟到地上，張女則低頭繼續整理貨物。

未料，老翁跟進貨物區，上前掐張女脖子，並將張女頭撞機台，晃動之大連台上的話筒都掉落，張女被掐得一度站不穩，差點跌倒。

張女奮力掙脫後與老翁理論，老翁趁亂出左拳朝張臉上打去，左手再掐張脖子，張女掙扎往後退，老翁又上前以左手抓張衣領理論。