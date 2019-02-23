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影／超商無法代收逾期帳單 老翁失控與店員扭打

2019-02-23 13:59聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市巫姓老翁不滿妻子逾期帳單無法在超商繳費，對超商張姓女店員怒斥「妳態度太差」，張女解釋逾期帳單超商無法代收，老翁竟動怒對張女掐脖子、揍臉、踢腳。拉扯過程中，店員也對老翁拳打腳踢，互不相讓，店內顧客見狀趕緊報警。

台中市警局三分局健康派出所副所長張泳淋指出，這起糾紛發生在本月20日上午9時許，年約六旬的巫姓老翁聽到妻子的電話逾期帳單無法在超商繳費，憤而帶妻子一起回超商，向張姓女店員理論，雙方扭打。

警方現場登記雙方資料，並告知6個月內可提出傷害告訴權力，目前雙方均未到派出所提告，保留傷害告訴權。

臉書「爆料公社」公布的監視器畫面清楚拍下，老翁一進店就怒斥張姓女店員，「態度太差了」、「為什麼不可以繳費？」。張女解釋，逾期帳單超商無法代為繳費，要拿回電信公司才能繳費，但老翁聽不下去，氣得將帳單丟到地上，張女則低頭繼續整理貨物。

未料，老翁跟進貨物區，上前掐張女脖子，並將張女頭撞機台，晃動之大連台上的話筒都掉落，張女被掐得一度站不穩，差點跌倒。

張女奮力掙脫後與老翁理論，老翁趁亂出左拳朝張臉上打去，左手再掐張脖子，張女掙扎往後退，老翁又上前以左手抓張衣領理論。

張女掙脫後上前出拳揍老翁，兩人互掐脖子、揍拳、踢腳，雙方互不相讓，也不理會老翁妻子中間勸阻，最後店內顧客看不下去報警。

巫姓老翁不滿超商無法繳納逾期帳單，竟出左拳爆打張姓女店員臉。圖／擷取自「爆料公社...
巫姓老翁不滿超商無法繳納逾期帳單，竟出左拳爆打張姓女店員臉。圖／擷取自「爆料公社」
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巫姓老翁(右)不滿超商無法繳納逾期帳單，竟出手對張姓女店員(左)出掐脖子。圖／擷...
巫姓老翁(右)不滿超商無法繳納逾期帳單，竟出手對張姓女店員(左)出掐脖子。圖／擷取自「爆料公社」
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巫姓老翁不滿超商無法繳納逾期帳單，竟出左腳踢張姓女店員。圖／擷取自「爆料公社」
巫姓老翁不滿超商無法繳納逾期帳單，竟出左腳踢張姓女店員。圖／擷取自「爆料公社」
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巫姓老翁不滿超商無法繳納逾期帳單，竟掐張姓女店員脖子，還拉張女頭撞機台，張女差點...
巫姓老翁不滿超商無法繳納逾期帳單，竟掐張姓女店員脖子，還拉張女頭撞機台，張女差點不支倒地。圖／擷取自「爆料公社」
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