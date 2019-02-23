台南查違規保母 竟意外查獲女兒也無照收托10童

2019-02-23 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



南市社會局查違規保母，意外查獲女兒竟也無照收托10名幼兒。圖／台南市社會局提供 分享 facebook 台南市社會局日前接獲民眾檢舉，在善化區查獲未登記的保母違規收托2歲以下幼童，立即依兒權法處6千元罰款並命其限期改善，在稽查當下，社工發現到場關心違規保母的女兒王女過去也曾有無照收托遭社會局裁罰的紀錄，昨在王女住家附近站崗，確實查獲她在自宅違規收托10名2歲以下幼童，當場開罰6萬元。

社會局表示，社工昨清晨6點多前往王女住家附近站崗，發現有幼童送托，局長黃志中立即指派副局長顏靚殷下午帶隊前往稽查，查獲王女在自宅違規收托10名兩歲以下幼童，當場開出6萬元罰單，除命其一個月內改善，也各別通知家長，保母非法無照收托的情事。

社會局指出，王女與另一位友人在自宅3層樓透天，共收托10名幼童，每位幼童每月收取1萬5千元的托育費用，現場幼童多為學步兒，照顧人力明顯不足，幼兒餐具及杯具尚未清洗、廚房繕食區、起居室都顯得凌亂，室內兒童活動空間及衛浴都未裝設止滑及防撞等設施，照顧環境及品質均對受照顧的幼童有潛在危險。

黃志中說，王女原是居家托育服務中心的保母，疑因不想受到約束，想多接一些幼童，就退出保母登記，自行在家中收托；多位家長表示不知道王女並未登記，也不知道王女有收托這麼多幼童，後續社會局將協助家長媒合其他保母或托嬰中心。