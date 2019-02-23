影╱媽媽穿紅衣揚言輕生？ 原來想向他討拍秀秀

2019-02-23 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市柯姓婦人酒後心情不佳，網路上透露輕生念頭，網友報警。警方與正好返家的兒子一同進屋，柯婦一身紅色洋裝，臉上還掛著淚痕，經員警關心後釐清，原來柯婦希望兒子與親友多關心她，才會酒後亂想萌生輕生念頭「討拍」，現在「兒子回來就好」，她會好好跟家人溝通。

53歲柯姓婦人前天清晨酒後心情不佳，與網友聊天訴苦，並透露輕生念頭，網友擔心發憾事，報警處理。

台中市警局第三分局正義所警員游騰元、邱彙婷及林亞博馳抵，但因報案地址有誤，苦於找不到當事人住所，所幸在一樓中庭遇到報案人兒子，兒子說，他接到家人電話說母親想輕生，趕緊返家察看。

警方與柯婦兒子一起進入住家，發現柯婦穿著紅色洋裝坐在床沿，臉上留有淚痕、床上是一團一團擦拭過的衛生紙。

經警方關心後釐清，柯婦因家務事心情不好，飲酒後獨自一人在家中胡思亂想，竟想以輕生方式來向家人「討拍」，所幸兒子第一時間趕回家中。

柯婦見大批警力到場關心，頻向警說「拍謝」道歉，更釋懷「兒子回來就好」，並向警允諾會與家人好好溝通、珍惜生命，結束這場驚魂記。

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