應徵遊戲試玩員誤入詐騙陷阱 傻當車手被逮

2019-02-23 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



男子應微公司會計助理，傻傻落入詐騙集團圈套成為提款車手，並依詐騙集團指示將所提詐騙贓款送至新北市三重區一間餐廰，交付負責收手的上游車手。圖／警方提供 分享 facebook 新北市刑大去年11月獲報，有民眾接獲詐騙集團假冒金融機構推銷申請小額信用貸款電話後，遭詐騙集團以審核信貸金額要提供銀行帳戶，以便製作金錢流通紀錄，並簽保密條款及切結條款等話術，使民眾陷於錯誤，將名下帳戶提供給對方並配合對方將匯入自己戶頭之款項提領一空後繳交給該集團收取贓款成員，殊不知已遭詐騙集團利用當下游車手，提領該集團向不特定被害人騙取的詐騙贓款，直到帳戶為警方通報為涉及詐騙案件帳戶遭警示後，始知受騙成為詐騙集團協助提領贓款的車手。

警方專案小組偵辦多日，分別於今年1月及2月在台中市將收取贓款的30歲連姓男子和28歲廖姓男子逮捕到案，追查發現連、廖2嫌先是看到報紙求職欄，徵求「遊戲試玩員」的微才廣告，經連絡對方以辦公室還沒建設完畢、再藉口是否對其他兼差有興趣等話術設套行騙，反而落入詐騙集團做為騙取招募收取贓款的下游車手。

連、廖嫌二人供稱，詐騙集團宣稱以日薪1500元至1800元不等酬勞兼差工作，使連、廖2嫌同意擔任詐騙集團所稱的「公司會計助理」，並聽從指示前往指定地點收取金錢並再轉交給其他詐騙集團成員，2人落網後，強調對所經手金竟是詐騙贓款一事均表示並不知情，但已明顯涉及詐欺罪嫌。警方訊後日前仍依詐欺罪嫌將二人移送新北地檢署偵辦。