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獨╱中部自行車聖地驚見上吊屍 車友：嚇死了！

2019-02-23 11:15聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中自行車友休憩聖地中正露營區，車友驚見上吊屍，直呼「嚇死了！」。警方確認死者為...
台中自行車友休憩聖地中正露營區，車友驚見上吊屍，直呼「嚇死了！」。警方確認死者為33歲彭姓男子，胞姊透漏弟弟罹患憂鬱症，曾有輕生念頭。記者林佩均／翻攝
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台中自行車友休憩聖地中正露營區，昨有車友驚見上吊屍，直呼「嚇死了！」。死者為33歲彭姓男子，其胞姊透漏弟弟罹患憂鬱症，昨晨傳訊「我是一個麻煩」後失聯，胞姊清晨報警協尋。昨警方接獲中正露營區外北坑巷鐵欄杆有具上吊屍，確認為失蹤的彭男，胞姊聞訊馳抵，痛哭失聲。

台中市北屯區的中正露營區，海拔465公尺，是大坑規模最大的公營露營地，也是中部自行車友熱門騎車路線、休憩的中繼站。

昨天下午3時許有車友在鐵欄杆處喝茶、休息，看見鐵欄杆怎麼有一條垂直向下的童軍繩，視線向邊坡下一望，赫然發現疑似人頭與身軀身影，嚇得趕緊報警，車友不停驚呼「嚇死了」，議論紛紛。

警方到場發現，中正露營區外北坑巷旁鐵欄杆綁著一條童軍繩，下方約4米深邊坡吊著一具男性遺體，明顯無生命跡象。

鐵欄杆對面停輛機車，機車龍頭置物櫃與地面分別放置未開封的啤酒與梅酒，置物箱內有張電話號碼字條，與裝有藥丸的藥物盒，經警方聯繫，字條電話號碼為死者胞姊，胞姊到場確認死者為33歲彭姓弟弟。

胞姊向警方表示，弟弟昨天清晨2時許傳簡訊「我是一個麻煩」，告知要外出放風，胞姊聯繫不上人，清晨4時許到南屯派出所報警協尋，未料下午竟接到弟弟上吊噩耗。

胞姊說，弟弟罹患憂鬱症，目前正在接受醫師治療，上月與胞弟用餐，就有透漏想輕生訊息，她勸弟弟要想開，沒想到憾事還是發生。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中自行車友休憩聖地中正露營區，車友驚見上吊屍，直呼「嚇死了！」。警方確認死者為...
台中自行車友休憩聖地中正露營區，車友驚見上吊屍，直呼「嚇死了！」。警方確認死者為33歲彭姓男子，胞姊透漏弟弟罹患憂鬱症，曾有輕生念頭。記者林佩均／翻攝
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露營區憂鬱症自行車
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