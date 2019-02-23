金山漁船大火燒剩骨架損失慘 安檢所監視線路也燒壞

2019-02-23 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區磺港漁港今天凌晨2點多，新建益166號漁船冒出濃煙發生大火，火勢猛烈，火勢延燒1個多小時撲滅，當時3名越南籍漁工睡在岸上漁寮，所幸沒有在船上逃過一劫。今天上午船長及多位漁民到現場，看到船體燒到幾乎只剩骨架傻眼，損失慘重。新北市消防局表示，將由火調人員採證，查明起火原因。

第二岸巡隊磺港安檢所長余易勳說，值班人員透過港監視器系統首先發現漁船失火，先帶滅火器前往救火，並第一時間通報消防局、船艇等搶救，因冒出大量濃煙還有竄出火光，火勢過大滅火器無法撲滅，消防車及船艇趕至滅火，灌救近2小時，到快凌晨4點全部撲滅。

據指出，當時船上並沒有人，3名越南籍漁工睡在岸上漁寮，逃過一劫，起火後岸巡人員找到他們，確定沒有事，3名漁工看到船起火，也都嚇了大大跳。今天上午許姓船長等到現場，看到船體燒到幾乎只剩骨架傻眼，但不願多談。

磺港里長許明熙說，凌晨快2點接獲通報火燒船，他趕快下來看，火勢很大，快3點火勢控制，請消防局火調小組採證及海巡調監視器，查明是人為縱火還是電線走火。

新北市消防局表示，凌晨近2時接獲金山區磺港漁港火警通報，現場為一艘35噸漁船起火燃燒，2點43分火勢控制、3點多火勢熄滅，燃燒面積約10平方公尺，現場無人員傷亡，起火原因待查，火調人員將前往調查。