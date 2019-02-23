監視器救命!金山漁船失火撲滅 3漁工獲通知及時逃出

2019-02-23 04:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今天凌晨2點多，新北市金山區磺港漁港漁船失火，火勢猛烈，般上3名漁工被岸巡人員通知，安全及時逃出，沒有受困受傷，火勢3點多全部撲滅，起火原因還要調查。

海巡第二岸巡隊指出，磺港安檢所透過港監視器系統首先發現新建益166漁船失火，竄出火光，立即在第一時間通報搶救，有通知船上3名漁工急撤及緊臨增益漁3號立即駛離。