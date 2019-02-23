影／酒駕零容忍 台南深夜專案掃蕩不手軟

2019-02-23 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市警局為了讓民眾感受南市警打擊酒駕的決心，今天晚上執行「酒駕雷霆專案」，集合市區8個分局及交通、保安兩大隊在安平區安億停車場聯合勤教外，同步掃蕩酒駕，發揮區域聯防，宣示台南警方掃蕩酒駕不手軟，確保市民生命財產的安全。

交通大隊長翁誌宏說，連日來強力掃蕩，交大等單位計有73件交通違規案件，其中有47件是公共危險案件。他強調，維護市民交通安全，警察責無旁貸，警方執法的目的，不是為了搶市民的荷包，也不是為了開罰單而開罰單，而是為了交通順暢，維護市民生命財產的安全。

市警局今晚集合市區8個分局及交通、保安兩大隊，在安平區安億停車場聯合戶外勤教，計有60名員警參與，由副局長林金郎主持勤教，隨後在易酒駕肇事路段(口)重點取締酒駕。「南警取締酒駕不手軟！」林及同仁宣示掃蕩酒駕的決心，以優勢統合警力，收區域聯防效果外，同時間市區以外八個分局，同步視地區特性，布下綿密警網，誓言讓酒駕在台南市無所遁形。

警方指出，執行雷霆掃蕩酒駕專案，在於強化執法密度及廣度，透過警政署「道路交通事故E化資訊系統」，以及警局自建 「交通執法斑點圖」與「交通事故斑點圖」系統，客觀數據分析酒駕肇事特性與執法能量，針對易酒駕肇事路(段)口、時段，適時調整勤務內容，讓勤務更為彈性有效。