桃園凱薪老董施永春創業有成 回埔鹽捐救護車給家鄉

2019-02-22 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



桃園市凱薪實業公司董事長施永春創業有成，決定回饋家鄉，今晚他回到彰化縣埔鹽鄉，以父親「施西東家族」的名義捐贈1 輛設備完善，價錢達380元的救護車，由副縣長洪榮章代表接受。

今晚參加消防局這項贈車活動的人，還有埔鹽鄉長許文萍、鄉代會副主席陳慶達。贈車後，進行埔鹽義消分隊長與顧問團團長交接儀式，由洪榮章監交，分隊長王添炳交棒給原任顧問團長呂阿迎，新任顧問團長由蔡秋永接任。

洪榮章說，他代表縣長王惠美接受施董事長捐贈的「慈雲號」救護車，感謝施董事長事業有成、回饋鄉里。埔鹽消防分隊救護車老舊，這次透過分隊長努力居中協調，讓施董事長完成心願，捐贈設備先進的救護車，保障未來在地鄉親的生命安全、提升傷病患到院前緊急救護效果。

許文萍說，施董事長是埔鹽鄉好修村人，高中畢業就外出打拚，如今創業有成是埔鹽之光，感謝他「心在桃園，心在埔鹽」，埔鹽是偏鄉，有了這輛救護車配備一百多萬元的「自動心肺復甦機」，是鄉民之福。

施永春說，40多年前，他高中畢業就離開埔鹽到北部打拚，服完兵役後在桃園從事資源回收工作，30多年前，凱薪工廠發生火災，他很感謝義消熱心協助救火，讓公司減少財產損失，員工都平安，一直銘記在心。

施永春說，幾年前他在工作中不幸受傷，也幸虧有救護車及醫護人員緊急救命，因此下定決心只要有能力一定要回饋消防隊。他得知家鄉的埔鹽分隊救護車老舊 ，決定以父親埔鹽鄉好修村「施西東家族」的名義，捐贈救護車給家鄉，完成這個心願。

他說，消防員時就像觀世音菩薩般的捨身救命，也就是這次捐贈救護車名字「慈雲號」的由來，讓消防人員出勤如駕著慈雲到處救災救難。只要有需要救難的民眾，都能及時獲得幫助。