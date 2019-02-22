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桃園凱薪老董施永春創業有成 回埔鹽捐救護車給家鄉

2019-02-22 23:05聯合報 記者何烱榮╱即時報導

桃園市凱薪實業公司董事長施永春創業有成，決定回饋家鄉，今晚他回到彰化縣埔鹽鄉，以父親「施西東家族」的名義捐贈1 輛設備完善，價錢達380元的救護車，由副縣長洪榮章代表接受。

今晚參加消防局這項贈車活動的人，還有埔鹽鄉長許文萍、鄉代會副主席陳慶達。贈車後，進行埔鹽義消分隊長與顧問團團長交接儀式，由洪榮章監交，分隊長王添炳交棒給原任顧問團長呂阿迎，新任顧問團長由蔡秋永接任。

洪榮章說，他代表縣長王惠美接受施董事長捐贈的「慈雲號」救護車，感謝施董事長事業有成、回饋鄉里。埔鹽消防分隊救護車老舊，這次透過分隊長努力居中協調，讓施董事長完成心願，捐贈設備先進的救護車，保障未來在地鄉親的生命安全、提升傷病患到院前緊急救護效果。

許文萍說，施董事長是埔鹽鄉好修村人，高中畢業就外出打拚，如今創業有成是埔鹽之光，感謝他「心在桃園，心在埔鹽」，埔鹽是偏鄉，有了這輛救護車配備一百多萬元的「自動心肺復甦機」，是鄉民之福。

施永春說，40多年前，他高中畢業就離開埔鹽到北部打拚，服完兵役後在桃園從事資源回收工作，30多年前，凱薪工廠發生火災，他很感謝義消熱心協助救火，讓公司減少財產損失，員工都平安，一直銘記在心。

施永春說，幾年前他在工作中不幸受傷，也幸虧有救護車及醫護人員緊急救命，因此下定決心只要有能力一定要回饋消防隊。他得知家鄉的埔鹽分隊救護車老舊 ，決定以父親埔鹽鄉好修村「施西東家族」的名義，捐贈救護車給家鄉，完成這個心願。

他說，消防員時就像觀世音菩薩般的捨身救命，也就是這次捐贈救護車名字「慈雲號」的由來，讓消防人員出勤如駕著慈雲到處救災救難。只要有需要救難的民眾，都能及時獲得幫助。

根據消防局統計，彰化縣到院前緊急救護工作逐年快速的成長，107年救護出勤次數達5萬3701件，較106年增加1192件，救護量日益增加，救護車耗損率相對提升；目前消防局第一線救護車42輛，其中37輛配有最先進的「自動心肺復甦機」，都是民間捐贈。

桃園市凱薪實業公司董事長施永春創業有成，今晚捐贈1輛設備完善，價錢達380萬元的...
桃園市凱薪實業公司董事長施永春創業有成，今晚捐贈1輛設備完善，價錢達380萬元的救護車給家鄉埔鹽消防分隊。記者何烱榮／攝影
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桃園市凱薪實業公司董事長施永春（左2）今晚捐贈1輛設備完善，價錢達380萬元的救...
桃園市凱薪實業公司董事長施永春（左2）今晚捐贈1輛設備完善，價錢達380萬元的救護車給家鄉埔鹽消防分隊，彰化縣副縣長洪榮章（左3）代表接受。記者何烱榮／攝影
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桃園市凱薪實業公司董事長施永春（右3）創業有成，今晚捐贈1輛設備完善，價錢達38...
桃園市凱薪實業公司董事長施永春（右3）創業有成，今晚捐贈1輛設備完善，價錢達380萬元的救護車給家鄉埔鹽消防分隊。記者何烱榮／攝影
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彰化縣副縣長洪榮章（左）回贈「慈雲號」救護車模型車，給桃園市凱薪實業公司董事長施...
彰化縣副縣長洪榮章（左）回贈「慈雲號」救護車模型車，給桃園市凱薪實業公司董事長施永春。記者何烱榮／攝影
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