南市衛生局長涉私用公務車遭檢調約談 無保請回

2019-02-22 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市衛生局長陳怡今遭檢調約談，原因為涉嫌在106年間私用公務車遭檢舉，台南地檢今持文調資料，請陳說明案情，最後無保請回。

據悉，陳怡106年間因家住屏東的父親過世，他坐乘公務車回屏東，結果遭人檢舉公務車私用。記者今晚致電陳怡，未獲回應。