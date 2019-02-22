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2女坐牢結好友、變更壞 下藥洗劫友人

2019-02-22 20:32聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

桃園市方姓女子（51歲）與黃姓女子（53歲）因吸毒服刑結識，去年2月12日晚間，2女約友人余姓男子到他們的租屋處聊天，卻在杏仁茶內摻入FM2藥物1顆、安眠藥2顆，10分鐘後余男意識模糊，2人劫走余男身上的現金2600元與金融提款卡、身分證。

2女先平分2600元，黃女拿了錢先離開，方女趁著余男意識模糊，套問出他的提款卡密碼，連夜趕赴鄰近的自動櫃員機，分6次領出余男的存款7萬6400元。

余男意識清醒後發現大事不妙，趕忙報警，檢察官蒐證後，今天依強盜罪嫌將2女起訴。

桃園方姓女子與黃姓女子因吸毒服刑變好友，涉及連手洗劫男性友人被起訴。圖／桃檢偵查...
桃園方姓女子與黃姓女子因吸毒服刑變好友，涉及連手洗劫男性友人被起訴。圖／桃檢偵查庭、報系資料照
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強盜吸毒檢察官
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