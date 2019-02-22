2女坐牢結好友、變更壞 下藥洗劫友人

2019-02-22 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



桃園市方姓女子（51歲）與黃姓女子（53歲）因吸毒服刑結識，去年2月12日晚間，2女約友人余姓男子到他們的租屋處聊天，卻在杏仁茶內摻入FM2藥物1顆、安眠藥2顆，10分鐘後余男意識模糊，2人劫走余男身上的現金2600元與金融提款卡、身分證。

2女先平分2600元，黃女拿了錢先離開，方女趁著余男意識模糊，套問出他的提款卡密碼，連夜趕赴鄰近的自動櫃員機，分6次領出余男的存款7萬6400元。