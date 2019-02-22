趁豬肉攤老闆在忙 男子竟大喇喇偷走整條豬肉

2019-02-22 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市土城區延吉市場一處豬肉攤今天凌晨3時許遭宵小光顧，偷趁老闆不在攤位上，在肉攤前東看西挑後，涉嫌偷走一大塊豬肉條，行竊過程都被監視器拍得一清二楚，受害豬肉攤已向警方報案。老闆娘不滿小偷如此囂張，將行竊畫面上傳到臉書「爆料公社」，提醒附近店家注意有小偷出沒。

受害豬肉攤今天發現遭竊後，已打電話向警方報案，土城警分局表示，轄區金城派出所已派員調閱案發地點周邊監視器畫面，不排除竊嫌就住在案發地點附近，正循線全力追查竊嫌下落中。