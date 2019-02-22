暖到心裡！釣客救護路上吐 宜蘭女消防員不嫌髒

2019-02-22 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府消防局上個月（1月）11日中午12點32分，執行救援任務，獲報大里海岸有釣客身體不適，亟需救援，立即指派大里分隊員搜救，將患者送醫救治，患者康復出院，他是名高齡的雙語文字工作者，感謝救命之恩，特別寫了一封信，感謝宜蘭人熱情友善，尤其是盛讚女性消防員體貼細心。

大里分隊小隊長許自旭回憶說，當時接獲救災救護指揮中心派遣後，率分隊消防人員5名、役男1名前往，當天艷陽高照，海邊非常炎熱，與患者多次聯繫，仍無法取得確切位置，再與家屬多次聯繫後，研判受困地點，沿岸搜索，當天下午1點20分發現患者。

患者當時意識清楚、生命徵象穩定，但身體不適、肢體無力，疑似中暑，無法行走，搜救人員以長背板及繩索處置固定，將患者搬運至救護車，由隊員張世榮、楊喨翔、役男鍾尚宇後送就醫。

參與救護的女消防員楊喨翔表示，救護途中，患者在車上嘔吐，她與役男協助清理嘔吐物，患者有嚴重聽覺障礙，一路上需以文字書寫與患者溝通。

除救了命外，獲救者還發現，大里分隊竟還將他的釣具裝備整理得完好無缺，令人感動，感受宜蘭人的耐心及熱情。